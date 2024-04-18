Buzdolabından daha verimli karşılık almak için gıda israfını azaltmanıza ve aynı zamanda besinlerden alınan faydayı artırmaktadır. Uzun zaman besinlerin tazeliğini koruması için bazı kurallara uyulması bekleniyor. Buzdolabı doluluk oranı için ideal olan buzdolabının yüzde 30’unun boş tutulması, yani buzdolabınızın en fazla yüzde 70’inin dolu olması buzdolabının verimliliği açısından önemli nokta olarak görülmektedir.
Buzdolabında yer alan ürünler üzerinde ilk giren ilk çıkar kuralına uyulurken son kullanma tarihi ya da ürün tüketim önceliğiyle beraber yiyeceklerin ön taraflarına yerleştirilecek göz önünde olması gerekir. Gıda israfının geneli dolabın arka kısımlarında kalan yiyeceklerden oluşmaktadır. Kullanılmayıp unutulan sofraya gelmeden çöp olan yiyecekler israf haline geliyor.
Sebzelik kısmı, besinleri belirli nem aralıklarında tutmak ve sıcaklığını korumak için tasarlandığı için sebze ve meyveleri bu bölümde saklamamız en doğu işlem olacaktır. Yeşilliklerin raf ömrünü en üst seviyeye getirmek için kavanoz ya da kapalı bir kap üzerinde durulama yapılarak saklanması en doğru yöntem olarak görülüyor.
Buzdolabından daha verimli karşılık almak için gıda israfını azaltmanıza ve aynı zamanda besinlerden alınan faydayı artırmaktadır. Uzun zaman besinlerin tazeliğini koruması için bazı kurallara uyulması bekleniyor. Buzdolabı doluluk oranı için ideal olan buzdolabının yüzde 30’unun boş tutulması, yani buzdolabınızın en fazla yüzde 70’inin dolu olması buzdolabının verimliliği açısından önemli nokta olarak görülmektedir.
ÇOK OKUNAN HABERLER
Buzdolabının gücünü katlayan temizleme tekniği! Ev hanımları dahi bu bilgiden bir haber
Evin kapısının önüne tuz dökmek meğer bu işe yarıyormuş! Büyüklerin bir bildiği varmış
47 ilde bedava fiyatına arsa fırsatı! Bakanlık ucuz arsa başvurularını başlattı
Listedeki kişilere devletten 7.608 TL Nisan yardımı! Başvurmayanın hakkı kaybolacak
Migros tuvalet kağıdı şenliği! 16'lı 12'li tuvalet kağıdı fiyatı çift haneye kadar düştü
Bankada memur olmak isteyene büyük fırsat! İş Bankası yaş şartıyla personel alımı yapacak
Üniversiteye 18 yaş üzeri personel alımı! Ön lisans, lisans mezunları KPSS şartına dikkat
Devlet annelere kesenin ağzını açtı! İki şartla 70.000 TL yardım kapısı aralandı
Nakit derdine düşenlere PTT'den 25.000 TL nakit kıyağı! Kimlikle başvuru alınacak
Elektrik, telefon, su... Fatura ödenirken para kazanacağınız program açıklandı: 750 TL destek sağlanıyor
Instagram'a girenler neye uğradığını şaşıracak! Tamamen kaldırılıyor
Bu sabahtan itibaren bunu yapana 8.200 TL ceza! Gözünün yaşına bakmadan kesiyorlar