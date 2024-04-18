Buzdolabının gücünü katlayan temizleme tekniği! Ev hanımları dahi bu bilgiden bir haber

Buzdolabından daha verimli karşılık almak için gıda israfını azaltmanıza ve aynı zamanda besinlerden alınan faydayı artırmaktadır. Uzun zaman besinlerin tazeliğini koruması için bazı kurallara uyulması bekleniyor. Buzdolabı doluluk oranı için ideal olan buzdolabının yüzde 30’unun boş tutulması, yani buzdolabınızın en fazla yüzde 70’inin dolu olması buzdolabının verimliliği açısından önemli nokta olarak görülmektedir.



Buzdolabında yer alan ürünler üzerinde ilk giren ilk çıkar kuralına uyulurken son kullanma tarihi ya da ürün tüketim önceliğiyle beraber yiyeceklerin ön taraflarına yerleştirilecek göz önünde olması gerekir. Gıda israfının geneli dolabın arka kısımlarında kalan yiyeceklerden oluşmaktadır. Kullanılmayıp unutulan sofraya gelmeden çöp olan yiyecekler israf haline geliyor.



Sebzelik kısmı, besinleri belirli nem aralıklarında tutmak ve sıcaklığını korumak için tasarlandığı için sebze ve meyveleri bu bölümde saklamamız en doğu işlem olacaktır. Yeşilliklerin raf ömrünü en üst seviyeye getirmek için kavanoz ya da kapalı bir kap üzerinde durulama yapılarak saklanması en doğru yöntem olarak görülüyor.

