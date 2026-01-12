Çameli’de Karla Mücadele: Yol Açma ve Tuzlama Çalışmaları Tam Gaz

Çameli Belediyesi, yoğun kar yağışıyla mücadelede greyder ve tuzlama araçlarıyla ulaşımın aksamaması için yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:42
Çameli Belediyesi, ilçede etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için kapsamlı önlemler alarak yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz sahada çalışarak ilçe merkezi ve mahalle yollarının açık tutulması için koordineli müdahaleler gerçekleştiriyor.

Cengiz Arslan konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Ekiplerimiz ilçeniz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İş makinası filomuzun genişlemesiyle birlikte greyder, kar küreme ve tuzlama yapan araçlarımızla, ilçe merkezi ve mahallelerimizde yolların açık tutulması için çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir" dedi.

İş makinası filomuzun genişlemesiyle birlikte greyder, kar küreme ve tuzlama yapan araçlarımızla, ekipler karın yoğun olduğu bölgelerde öncelik sırasına göre müdahalelerini sürdürüyor; vatandaşların güvenli ulaşımı için tedbirler aralıksız uygulanıyor.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE ÇAMELİ BELEDİYESİ, İLÇENİN GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI...

