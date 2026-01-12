Çameli’de Karla Mücadele: Yol Açma ve Tuzlama Çalışmaları Tam Gaz

Denizli — Çameli

Çameli Belediyesi, ilçede etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için kapsamlı önlemler alarak yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz sahada çalışarak ilçe merkezi ve mahalle yollarının açık tutulması için koordineli müdahaleler gerçekleştiriyor.

Cengiz Arslan konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Ekiplerimiz ilçeniz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İş makinası filomuzun genişlemesiyle birlikte greyder, kar küreme ve tuzlama yapan araçlarımızla, ilçe merkezi ve mahallelerimizde yolların açık tutulması için çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir" dedi.

İş makinası filomuzun genişlemesiyle birlikte greyder, kar küreme ve tuzlama yapan araçlarımızla, ekipler karın yoğun olduğu bölgelerde öncelik sırasına göre müdahalelerini sürdürüyor; vatandaşların güvenli ulaşımı için tedbirler aralıksız uygulanıyor.

