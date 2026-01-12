Kazıkbeli Savaşı Anısına Honaz Dağı'na Zirve Tırmanışı

Kent destekli etkinlikte 105 dağcı tarihi rotayı izleyerek zirveye ulaştı

Denizli'de düzenlenen anma etkinliği kapsamında 2 bin 571 rakımlı Honaz Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirildi.

Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla ve Pamukkale Arama Kurtarma Derneği (PAKDOS) ev sahipliğinde düzenlendi. Kazıkbeli Savaşı Anma Etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen 105 dağcı, savaşın yaşandığı tarihi rotayı takip ederek geçmişin anısını yaşattı.

Program, sporcuların Cumartesi günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Kamp Merkezinde kamp kurmasıyla başladı. Sporcular, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Öztürk ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Ali Fuat Avcı tarafından karşılandı. Teknik toplantının ardından ekipler dinlenmeye çekildi.

Zirve yürüyüşü Pazar sabahı saat 07.00'de başladı. Yaklaşık 10,5 saat süren tırmanış, saat 17.30'da sorunsuz şekilde tamamlandı ve katılımcılar Honaz Dağı zirvesinde anmayı gerçekleştirdi.

