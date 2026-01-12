Kazıkbeli Savaşı Anısına Honaz Dağı'na Zirve Tırmanışı

Büyükşehir desteğiyle düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin 10 ilinden 105 dağcı, 2.571 m Honaz zirvesine çıkarak Kazıkbeli Savaşı'nı andı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:39
Kent destekli etkinlikte 105 dağcı tarihi rotayı izleyerek zirveye ulaştı

Denizli'de düzenlenen anma etkinliği kapsamında 2 bin 571 rakımlı Honaz Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirildi.

Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla ve Pamukkale Arama Kurtarma Derneği (PAKDOS) ev sahipliğinde düzenlendi. Kazıkbeli Savaşı Anma Etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen 105 dağcı, savaşın yaşandığı tarihi rotayı takip ederek geçmişin anısını yaşattı.

Program, sporcuların Cumartesi günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Kamp Merkezinde kamp kurmasıyla başladı. Sporcular, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Öztürk ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Ali Fuat Avcı tarafından karşılandı. Teknik toplantının ardından ekipler dinlenmeye çekildi.

Zirve yürüyüşü Pazar sabahı saat 07.00'de başladı. Yaklaşık 10,5 saat süren tırmanış, saat 17.30'da sorunsuz şekilde tamamlandı ve katılımcılar Honaz Dağı zirvesinde anmayı gerçekleştirdi.

PAMUKKALE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ (PAKDOS) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN KAZIKBELİ SAVAŞI ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN 10 FARKLI İLİNDEN GELEN 105 DAĞCI, 2 BİN 571 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ HONAZ DAĞI ZİRVESİNE TIRMANDI. ETKİNLİKTE, SAVAŞIN YAŞANDIĞI TARİHİ ROTA İZLENEREK GEÇMİŞİN HATIRASI YAŞATILDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

