Çermik’te 200 TOKİ Konutu Hak Sahipleri 17 Ocak’ta Belli Olacak

Kura Tarihi ve Kapsamı

Türkiye genelinde yapılacak olan 500 bin TOKİ konutu projesi kapsamında, Diyarbakır’ın Çermik ilçesi için tahsis edilen 200 konut için hak sahiplerini belirleme kurası 17 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Başvuru yapan adayların merakla beklediği kura takvimi belirlendi. Aynı gün Diyarbakır ve ilçeleri için toplam 12 bin 165 hak sahibi belirlenecek; Çermik için ayrılan 200 konut kurası da bu kapsamda yapılacak.

İlçede yapımına başlanacak 200 konut ile birlikte, şimdiye kadar toplam 596 kişi konut sahibi olacak.

