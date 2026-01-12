Çermik’te 200 TOKİ Konutu: Hak Sahipleri 17 Ocak’ta Belli Olacak

Çermik’e tahsis edilen 200 TOKİ konutu için hak sahibi belirleme kurası 17 Ocak Cumartesi yapılacak; Diyarbakır genelinde 12 bin 165 hak sahibi belirlenecek.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:29
Çermik’te 200 TOKİ Konutu: Hak Sahipleri 17 Ocak’ta Belli Olacak

Çermik’te 200 TOKİ Konutu Hak Sahipleri 17 Ocak’ta Belli Olacak

Kura Tarihi ve Kapsamı

Türkiye genelinde yapılacak olan 500 bin TOKİ konutu projesi kapsamında, Diyarbakır’ın Çermik ilçesi için tahsis edilen 200 konut için hak sahiplerini belirleme kurası 17 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Başvuru yapan adayların merakla beklediği kura takvimi belirlendi. Aynı gün Diyarbakır ve ilçeleri için toplam 12 bin 165 hak sahibi belirlenecek; Çermik için ayrılan 200 konut kurası da bu kapsamda yapılacak.

İlçede yapımına başlanacak 200 konut ile birlikte, şimdiye kadar toplam 596 kişi konut sahibi olacak.

TÜRKİYE GENELİNDE YAPILACAK OLAN 500 BİN TOKİ KONUTU ÇERÇEVESİNDE DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNE...

TÜRKİYE GENELİNDE YAPILACAK OLAN 500 BİN TOKİ KONUTU ÇERÇEVESİNDE DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNE TAHSİS EDİLEN 200 KONUT İÇİN HAK SAHİPLERİNİ BELİRLEME KURASI 17 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

TÜRKİYE GENELİNDE YAPILACAK OLAN 500 BİN TOKİ KONUTU ÇERÇEVESİNDE DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnönü Belediyesi tıkalı yağmur suyu giderlerini temizliyor
2
Düzce Fındıklıaksu Köyü'nde 3. Kez Heyelan: Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
3
Adıyaman'da "Adıyaman selamlaşıyor" Etkinliği
4
At Yaylası'nda Yılkı Atları Ev Kapısına Kadar Geldi: "Hoş geldiniz ya"
5
Kayseri’ye Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
6
Muğla'da Karla Mücadele 7/24: Yollar Açık, Ekipler Sahada
7
Gazeteci Mustafa Karapınar'ın babası Süleyman Karapınar vefat etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları