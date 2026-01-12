Adıyaman'da "Adıyaman selamlaşıyor" Etkinliği

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Adıyaman selamlaşıyor' etkinliğinde öğrenciler kent merkezinde esnafı ziyaret ederek selamlaşma ve nezaket değerlerini deneyimledi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:28
Okullarda kültür, sanat ve spor kapsamında selamlaşma geleneği yaşatıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası kapsamında düzenlenen "Adıyaman selamlaşıyor" etkinliği il genelindeki tüm okullarda uygulandı.

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezindeki esnafları ziyaret etti. Ziyaretler sırasında çocuklar; selamlaşma, nezaket, saygı ve gönül dili gibi kültürün temel değerlerini günlük yaşam içinde deneyimleme fırsatı buldu.

Organizatörler, etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda planlandığını vurguladı. Bu anlayışın amaçlarından biri, öğrencilerin yalnızca akademik başarıya değil; ahlaki, kültürel ve sosyal yönleriyle de bütüncül biçimde yetiştirilmesi olarak açıklandı.

Etkinlikle birlikte toplumsal bağların güçlendirilmesi, kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması ve öğrencilerin yaşadıkları çevreyle sağlıklı iletişim kurmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ziyaret sırasında öğrenciler esnaflarla selamlaşarak onlara kolaylıklar diledi ve bol kazanç temennisinde bulundu.

