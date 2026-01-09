Camgöz köpekbalıkları Karadeniz'de oltalara indi — Bulancak'ta tepkiler

Giresun'da popülasyon artışı ve kıyıya yaklaşma

Karadeniz’de popülasyonu her geçen gün artan camgöz köpekbalığı türü, Giresun’da ağların ardından amatör balıkçıların oltalarına da takılmaya başladı.

Amatör balıkçıların tepkisi

Giresun’un Bulancak ilçesindeki Tarihi Bulancak İskelesinde balık tutan amatör oltacılar, her akşam oltalarına sık sık takılan camgöz köpekbalıklarına isyan etti. Balıkçılar, oltalarına her akşam irili ufaklı 7-8 köpekbalığı takıldığını belirtti.

Balıkçılar, sahile bu kadar yaklaşan köpekbalıklarının aç kaldıkları için kıyıya yöneldiklerini ifade etti. Sürekli takım yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen balıkçılar, Karadeniz’deki balık çeşidinin ve popülasyonunun azalması sonucu köpekbalıklarının sahillere yönelerek yemlendiğini ve bunun iyi bir durum olmadığını vurguladı.

Vahşi avcılığın önüne geçilmesinin gerektiğini belirten balıkçılar, yaklaşık 50 santimetre boyundaki camgöz köpekbalığını "Bir daha buraya gelme" diyerek suya geri bıraktı.

