Çamlıca Beyaza Büründü: İstanbul'da Kar Topu Coşkusu

İstanbul'daki yoğun kar yağışı Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü; okullar tatil edilince çocuklar aileleriyle kar topu oynayıp kaydı, neşeli görüntüler kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:46
İstanbul'u sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Şehrin kartpostallık manzaralarından biri olan Çamlıca Tepesi kısa sürede kalın bir kar örtüsüyle kaplandı.

Çocuklardan Neşeli Anlar

Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte Çamlıca'ya akın etti. Kar topu oynayan ve karda kayan çocukların neşeli anları, bölgede oluşan manzaralarla birleşince izleyenleri gülümseten görüntüler ortaya çıktı.

Aralıksız süren yağışın ardından oluşan sahneler, sosyal medyada ve haber kameralarında geniş yer buldu. Kameralara yansıyan o anlar, İstanbul'daki beyaz örtüyle birlikte hem çocuklara hem de yetişkinlere kısa süreli bir kış coşkusu yaşattı.

