Çamlıca Beyaza Büründü: İstanbul'da Kar Topu Coşkusu

İstanbul'u sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Şehrin kartpostallık manzaralarından biri olan Çamlıca Tepesi kısa sürede kalın bir kar örtüsüyle kaplandı.

Çocuklardan Neşeli Anlar

Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte Çamlıca'ya akın etti. Kar topu oynayan ve karda kayan çocukların neşeli anları, bölgede oluşan manzaralarla birleşince izleyenleri gülümseten görüntüler ortaya çıktı.

Aralıksız süren yağışın ardından oluşan sahneler, sosyal medyada ve haber kameralarında geniş yer buldu. Kameralara yansıyan o anlar, İstanbul'daki beyaz örtüyle birlikte hem çocuklara hem de yetişkinlere kısa süreli bir kış coşkusu yaşattı.

İSTANBUL’DA ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ. OKULLARIN TATİL EDİLMESİNİ FIRSAT BİLEN ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ KARTOPU OYNAYARAK VE KAYARAK ÇIKARIRKEN, ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ.