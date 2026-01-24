Çanakkale'de Hayvan Hastalıklarına Karşı 2026 Yol Haritası Belirlendi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katılımıyla 'Hayvan Hastalıkları ve Tedbirleri Konusunda Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda 2025 yılında ilde görülen hayvan hastalıkları ve alınacak tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı.

Değerlendirme Konuları

Toplantıda; 2025 yılı içinde görülen hastalıklar, muhtemel giriş ve çıkış yolları, sahada karşılaşılan eksik uygulamalar ile iyileştirici ve önleyici çalışmalar detaylı biçimde tartışıldı. Özellikle salgınların kontrol altına alınmasına yönelik stratejiler üzerinde duruldu.

Aşılama ve Sahada Uygulamalar

SAT-1 serotipi Şap Hastalığı ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları ve hayvan hareketlerinin kısıtlanması gibi önlemler değerlendirildi. Saha çalışmalarında araç, ekip ve ekipman kapasitesinin etkin kullanımı, aşılamanın planlanan tarihlerde tamamlanması ve aşı zayiatının önlenmesi amacıyla köy, mahalle bazlı planlama yapılmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, aşılama esnasında işletme hayvan varlığı güncelleme işlemlerinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

BTV-8 (Mavidil) ve Acil Tedbirler

Çanakkale'de görülen BTV-8 Serotipi Mavidil Hastalığı ile etkin mücadele için gelen ihbarların ivedilikle değerlendirilmesi, numune alınması ve aşı temininin ardından uçucu sineklerin aktif olduğu dönem öncesinde aşı çalışmalarının tamamlanması gerektiğine dikkat çekildi.

Aşılama Oranları ve Programlama

2025 yılında aşılama oranlarının düşük kaldığı hastalıklar için programların titizlikle hazırlanması ve aşılama oranlarının istenilen seviyelere çıkarılmasına yönelik çalışmalar planlandı.

2026 Yol Haritası

Toplantıda yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, öncelikli müdahale, saha organizasyonu ve aşılama takvimini içeren 2026 yılı yol haritası oluşturuldu. Plan, erken ihbar, hızlı numuneleme, etkili aşılamanın zamanında tamamlanması ve saha kapasitesinin verimli kullanılması esaslarına dayanıyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve salgınların önlenmesi için ilgili birimlerle koordinasyonu artırmayı hedefliyor.

