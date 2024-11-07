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Çanakkale'de 'Muhacir Geleneği: Camal' Belgeseli Görücüye Çıktı

Çanakkale Biga'da, 'Muhacir Geleneği: Camal' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı, geleneklerin tanıtılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:48
Çanakkale'de 'Muhacir Geleneği: Camal' Belgeseli Görücüye Çıktı

Belgeselin İlgiyle Beklenen Gösterimi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yöresel bir geleneği konu alan 'Bir Muhacir Geleneği: Camal' belgeselinin ilk gösterimi büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Belgeselin Tarihçesi ve Hedefleri

Bu belgesel, Biga'nın muhacir köylerinde düzenlenen ve gençlerin çeşitli kostümler giyerek köylüleri korkuttuğu bir geleneği anlatıyor. Çanakkale Kültür ve Tarih Vakfı'nın (ÇATKAV) katkılarıyla çekilen belgeselin yönetmenliğini İbrahim Dizman, görüntü yönetmenliğini ise Emre Akbaş üstlendi. Müzikleri Ahmet Zeren ve Volkan Pınar imzası taşıyor.

Çekimlerin Yürütülüşü

Belgeselin çekimleri, Biga'nın Kepekli ve Koruoba köylerinde gerçekleştirildi. Doğallığı korumak adına, köylülerden habersiz yapılan çekimlerde gençler, köyde ekime başlama ya da hasat dönemi kutlaması için bir araya geldi.

Geleneğin Kökeni ve Anlamı

Gençler, tohumun ekildiği günde veya mahsulün toplandığı anda, geleneksel kostümler giyerek yuvarlak bir etkinlik düzenliyor. Rol alacak gençler arasında büyük domuz, küçük domuz ve kız karakterleri yer alıyor. Yüzleri ve vücutları, saman külü ile yapılmış karışımla boyayan gençler, abartılı kadın kıyafetleri giyimleriyle de dikkat çekiyor.

Yönetmen Dizman, belgesel hakkında yaptığı açıklamada, geleneğin kökeninin Yunan mitolojisindeki Pan'a dayandığını belirtti. Gençlerin bu etkinlikte, çanlar takarak köyü dolaştığını ve ev halkından yiyecek ya da para aldıklarını ekledi.

Gelecek Planları

Gösterimin ardından, belgesel ekibi izleyicilerin sorularını yanıtlayarak etkinliği sonlandırdı. 'Bir Muhacir Geleneği: Camal'ın Biga'daki gösteriminin ardından, çeşitli film festivallerine katılması planlanıyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ekime başlanan ilk gün veya harman döneminin sonunda gençlerin...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ekime başlanan ilk gün veya harman döneminin sonunda gençlerin çeşitli kostümler giyerek köylüleri korkutmasına dayanan oyunun anlatıldığı "Bir Muhacir Geleneği: Camal" belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ekime başlanan ilk gün veya harman döneminin sonunda gençlerin...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ekime başlanan ilk gün veya harman döneminin sonunda gençlerin çeşitli kostümler giyerek köylüleri korkutmasına dayanan oyunun anlatıldığı "Bir Muhacir Geleneği: Camal" belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

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