Canik Belediyesi 52 Mahallede Karla Mücadele ve Sıcak İkramlarla Gönülleri Isıttı

Yollar açık, vatandaşlar memnun

Samsun’un Canik Belediyesi, sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarıyla yolları açık tutarken, vatandaşlara gerçekleştirdiği ikramlarla da gönülleri ısıtıyor.

Merkez ve kırsal mahallelerde koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar sayesinde ekipler, yolların kapanmasına izin vermedi. Kar yağışlarının ardından bu yıl da ailelerin ziyaret noktası haline gelen Gürgenyatak Mahallesi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Yapılan çalışmalardan ve ikramlardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti.

Canik Belediyesi ekipleri, hafta boyunca ilçedeki 52 mahallenin tamamında kar küreme, yol tuzlama ve solüsyon uygulama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Belediyenin kar yağışlarına hızlı ve etkin müdahalesinden duydukları memnuniyeti dile getiren bir vatandaş, "Belediyemiz yolları açtığı için çocuklarımızı da getirdik. Burada eğleniyoruz, karın tadını çıkarıyoruz. Hem çocuklar evde bunalmamış oluyor. Belediyemize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye, Gürgenyatak Mahallesi’nde karın keyfini çıkaran ailelere ikramlarda bulunurken, gönül sofrası ikram aracı ile de ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara sıcak ikramlar sundu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm ekiplerle sahada olduklarını belirterek, karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydetti.

VATANDAŞLARA İKRAMLAR YAPILDI