DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.927.094,2 -1,05%

Canik Belediyesi 52 Mahallede Karla Mücadele ve Sıcak İkramlarla Gönülleri Isıttı

Canik Belediyesi, karla mücadeleyi 52 mahallede sürdürürken Gürgenyatak başta olmak üzere vatandaşlara sıcak ikramlar sunarak memnuniyet yarattı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:34
Canik Belediyesi 52 Mahallede Karla Mücadele ve Sıcak İkramlarla Gönülleri Isıttı

Canik Belediyesi 52 Mahallede Karla Mücadele ve Sıcak İkramlarla Gönülleri Isıttı

Yollar açık, vatandaşlar memnun

Samsun’un Canik Belediyesi, sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarıyla yolları açık tutarken, vatandaşlara gerçekleştirdiği ikramlarla da gönülleri ısıtıyor.

Merkez ve kırsal mahallelerde koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar sayesinde ekipler, yolların kapanmasına izin vermedi. Kar yağışlarının ardından bu yıl da ailelerin ziyaret noktası haline gelen Gürgenyatak Mahallesi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Yapılan çalışmalardan ve ikramlardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti.

Canik Belediyesi ekipleri, hafta boyunca ilçedeki 52 mahallenin tamamında kar küreme, yol tuzlama ve solüsyon uygulama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Belediyenin kar yağışlarına hızlı ve etkin müdahalesinden duydukları memnuniyeti dile getiren bir vatandaş, "Belediyemiz yolları açtığı için çocuklarımızı da getirdik. Burada eğleniyoruz, karın tadını çıkarıyoruz. Hem çocuklar evde bunalmamış oluyor. Belediyemize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye, Gürgenyatak Mahallesi’nde karın keyfini çıkaran ailelere ikramlarda bulunurken, gönül sofrası ikram aracı ile de ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara sıcak ikramlar sundu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm ekiplerle sahada olduklarını belirterek, karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydetti.

VATANDAŞLARA İKRAMLAR YAPILDI

VATANDAŞLARA İKRAMLAR YAPILDI

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyadin’de Kurtlar Atatürk Mahallesi’ne İndi
2
Elazığ'da Cip Baraj Gölü'nün Bazı Kesimleri Buz Tuttu
3
Ardahan’da Sibirya Soğukları: Göle eksi 36’yı Gördü
4
Gaziantep'te Karın Ardından Güneş: Vatandaşlar Kartopu Keyfi Yaşadı
5
Kastamonu'da Karla Kapanan Köyde Rahatsızlanan Yaşlı AFAD ile Hastaneye Ulaştırıldı
6
Erzurum'da Renkler Konseri: Sıtkı Sahil ve Kızı Dr. Derya Sahil Eroğlu Aynı Sahnede
7
Kütahya'da Sarıkamış Şehitleri Dualar ve Yürüyüşle Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları