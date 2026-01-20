Canik'te 12 bin 132 Kadına Mesleki Eğitim: Yeni Hanım Konakları Açıldı

Canik Belediyesi, yeni hanım konaklarıyla 7 yılda 12 bin 132 kadına ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim sağladıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:40
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kadınları mesleki eğitim ve sosyal aktivitelerle buluşturmak amacıyla hizmete sundukları yeni hanım konaklarının açılışını duyurdu. Başkan Sandıkçı, ücretsiz sertifikalı programlarla kadınların istihdama katılımını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Hanım konaklarıyla derslik ve atölye kapasitesi artırıldı

Hizmete alınan Tenzile Hanım Konağı, Bala Hatun Hanım Konağı, Hayme Ana Hanım Konağı ve Rahime Birinci Hanım Konağı ile Canik'te derslik ve atölye kapasitesinin yükseltildiğini kaydeden Sandıkçı, bu merkezlerde kadınlara seminer, konferans ve çeşitli sosyal aktiviteler sunduklarını ifade etti.

7 yılda 12 bin 132 kadına ulaşıldı

Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda yürütülen programlar hakkında bilgi veren Başkan Sandıkçı, "Hanım kardeşlerimizi ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim programlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz" diyerek, 7 yılda 12 bin 132 kadının teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldığını açıkladı.

Sandıkçı, eğitimlerini tamamlayan kadınların aldıkları sertifikalarla ilgili sektörlerde işbaşı yaptıklarını veya kendi işletmelerini açarak çalışma hayatına dahil olduklarını belirtti ve "Kadın istihdamında öncü olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

