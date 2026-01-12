Canik’te emeklilere yüzde 50 indirim

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emeklilere düğün salonu kiralamalarında yüzde 50, Canik Meşe Tesisleri restoranında yüzde 30 indirim uygulamasının sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:21
SAMSUN (İHA) — Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşlara yönelik indirim ve sosyal destek uygulamalarını bu yıl da sürdürdüklerini açıkladı.

Başkan Sandıkçı, belediyeye ait düğün salonlarında emekli vatandaşların çocukları için gerçekleştirecekleri kiralamalarda %50, Canik Meşe Tesisleri restoran bölümünde ise %30 indirim uygulamasına devam edildiğini belirtti.

Sosyal belediyecilikte örnek Canik

Sandıkçı, emekli vatandaşlara sağlanan desteklerin yanı sıra ailelere ve emeklilere yönelik sosyal etkinliklerin de sürdüğünü vurguladı. "Emekli vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

Belediyenin hedefinin emekli vatandaşların bütçelerine katkı sağlamak, sosyalleşmelerini desteklemek ve aile içi iletişimi güçlendirmek olduğunu söyledi. "Emekli vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sunmayı, sosyalleşmelerini ve aile içi iletişimin güçlenmesini hedeflediğimiz yeni projeleri ve destekleri uygulamaya almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

