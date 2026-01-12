Canik’te emeklilere yüzde 50 indirim

SAMSUN (İHA) — Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşlara yönelik indirim ve sosyal destek uygulamalarını bu yıl da sürdürdüklerini açıkladı.

Başkan Sandıkçı, belediyeye ait düğün salonlarında emekli vatandaşların çocukları için gerçekleştirecekleri kiralamalarda %50, Canik Meşe Tesisleri restoran bölümünde ise %30 indirim uygulamasına devam edildiğini belirtti.

Sosyal belediyecilikte örnek Canik

Sandıkçı, emekli vatandaşlara sağlanan desteklerin yanı sıra ailelere ve emeklilere yönelik sosyal etkinliklerin de sürdüğünü vurguladı. "Emekli vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

Belediyenin hedefinin emekli vatandaşların bütçelerine katkı sağlamak, sosyalleşmelerini desteklemek ve aile içi iletişimi güçlendirmek olduğunu söyledi. "Emekli vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sunmayı, sosyalleşmelerini ve aile içi iletişimin güçlenmesini hedeflediğimiz yeni projeleri ve destekleri uygulamaya almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, BU YIL DA EMEKLİLERE YÖNELİK İNDİRİMLERİ SÜRDÜRDÜKLERİNİ İFADE EDEREK EMEKLİ VATANDAŞLARIN, BELEDİYEYE AİT DÜĞÜN SALONLARINDA ÇOCUKLARI İÇİN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ KİRALAMALARDA YÜZDE 50, CANİK MEŞE TESİSLERİ RESTORAN BÖLÜMÜNDE YÜZDE 30 İNDİRİM UYGULAMASINA DEVAM ETTİKLERİNİ KAYDETTİ.