Canik’te Sıfır Atık Hamlesi: Mobil Araç Aile Bütçesine Destek Sağlıyor

Canik Belediyesi, Canik Sıfır Atık Marketi ve Mobil Sıfır Atık Aracıyla geri dönüşümü teşvik ederek vatandaşların puanla marketten ürün almasını sağlıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:05
Canik’te Sıfır Atık Hamlesi: Mobil Araç Aile Bütçesine Destek Sağlıyor

Canik’te Sıfır Atık Hamlesi: Mobil Araç Aile Bütçesine Destek Sağlıyor

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Sıfır Atık Marketinin ardından sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak ve aile bütçesine katkı sunmak amacıyla hizmete sokulan Canik Mobil Sıfır Atık Aracını tanıttı.

Başkan Sandıkçı, yürütülen örnek projelerle sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini güçlendirdiklerini, ayrıca geri dönüştürülebilir ürünlerin yeniden kazanımıyla vatandaşlara gelir desteği sağladıklarını belirtti. Projeler kapsamında alüminyum, cam, kâğıt, plastik gibi dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımı gerçekleştiriliyor ve vatandaşlar getirdikleri atıklar karşılığında marketten diledikleri ürünleri temin edebiliyor.

Aile bütçesine katkı

Canik Mobil Sıfır Atık Aracı ile mahallelerde evlerde ayrıştırılan geri dönüştürülebilir atıklar toplanıyor. Vatandaşların teslim ettikleri atıklar karşılığında kartlarına yüklenen puanlarla Canik Sıfır Atık Marketinden istedikleri ürünü alabilmeleri sağlanıyor. Teslim ve puan yükleme işlemleri aynı zamanda Canik Sıfır Atık Marketi’nde de yapılabiliyor.

Sandıkçı, “Gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir dünya miras bırakma hedefiyle çalışıyor, sıfır atıkta öncü olmaya devam ediyoruz” sözleriyle projelerin amacını özetledi.

Mobil uygulama geliyor

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Mobil Sıfır Atık Aracının program dahilinde mahallelerde atık toplama faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı. Vatandaşların kartlarında biriktirdikleri puanları izleyebilecekleri Can Atık isimli mobil uygulamanın hizmete sunulacağını ve ayrıca aracın canlı konumunun görüntülenebileceği mobil uygulama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Canik Belediyesinin hayata geçirdiği bu uygulama ve hizmetlerin, sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasına ve aile bütçelerine doğrudan katkı sağlamaya devam etmesi hedefleniyor.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, CANİK SIFIR ATIK MARKETİ'NİN ARDINDAN SIFIR ATIK...

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, CANİK SIFIR ATIK MARKETİ'NİN ARDINDAN SIFIR ATIK KÜLTÜRÜNÜ DAHA YAYGIN BİR HALE GETİRMEK VE AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAMAK HEDEFİYLE CANİK MOBİL SIFIR ATIK ARACI'NI HİZMETE SUNDUKLARINI SÖYLEDİ.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, CANİK SIFIR ATIK MARKETİ'NİN ARDINDAN SIFIR ATIK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pazar'da Eski Caminin Minaresi Kontrollü Şekilde Yıkıldı
2
Çemişgezek’te Karla Mücadele: Vatandaşın 'Kurban olurum size' Sevinci
3
Bursa Büyükşehir’den Misi’de kapsamlı dere ve çevre temizliği
4
Erzurum'da Umre Semineri | Dr. Sebahattin Erdoğan
5
Kırşehir'de Görme Engelli Sami Coşkun, Müzikle Hayata Tutunuyor
6
Datça'ya 300 Milyon TL'lik Yol Yatırımı: Muğla Büyükşehir Harekete Geçti
7
Kulp’ta kar engeli kalktı: Salı pazarı üç hafta sonra açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları