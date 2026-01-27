Canik’te Sıfır Atık Hamlesi: Mobil Araç Aile Bütçesine Destek Sağlıyor

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Sıfır Atık Marketinin ardından sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak ve aile bütçesine katkı sunmak amacıyla hizmete sokulan Canik Mobil Sıfır Atık Aracını tanıttı.

Başkan Sandıkçı, yürütülen örnek projelerle sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini güçlendirdiklerini, ayrıca geri dönüştürülebilir ürünlerin yeniden kazanımıyla vatandaşlara gelir desteği sağladıklarını belirtti. Projeler kapsamında alüminyum, cam, kâğıt, plastik gibi dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımı gerçekleştiriliyor ve vatandaşlar getirdikleri atıklar karşılığında marketten diledikleri ürünleri temin edebiliyor.

Aile bütçesine katkı

Canik Mobil Sıfır Atık Aracı ile mahallelerde evlerde ayrıştırılan geri dönüştürülebilir atıklar toplanıyor. Vatandaşların teslim ettikleri atıklar karşılığında kartlarına yüklenen puanlarla Canik Sıfır Atık Marketinden istedikleri ürünü alabilmeleri sağlanıyor. Teslim ve puan yükleme işlemleri aynı zamanda Canik Sıfır Atık Marketi’nde de yapılabiliyor.

Sandıkçı, “Gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir dünya miras bırakma hedefiyle çalışıyor, sıfır atıkta öncü olmaya devam ediyoruz” sözleriyle projelerin amacını özetledi.

Mobil uygulama geliyor

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Mobil Sıfır Atık Aracının program dahilinde mahallelerde atık toplama faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı. Vatandaşların kartlarında biriktirdikleri puanları izleyebilecekleri Can Atık isimli mobil uygulamanın hizmete sunulacağını ve ayrıca aracın canlı konumunun görüntülenebileceği mobil uygulama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Canik Belediyesinin hayata geçirdiği bu uygulama ve hizmetlerin, sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasına ve aile bütçelerine doğrudan katkı sağlamaya devam etmesi hedefleniyor.

