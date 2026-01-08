Canik'te Umrecileri İlahilerle Karşılama: Milyonları Büyüleyen Video

Samsun Canik'te umreden dönenlerin ilahilerle karşılanması viral oldu; AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran süreci ve gelen tepkileri anlattı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:26
Canik'te Umrecileri İlahilerle Karşılama: Milyonları Büyüleyen Video

Canik'te Umrecileri İlahilerle Karşılama: Milyonları Büyüleyen Video

Samsun'un Canik ilçesindeki Yavuzselim Mahallesinde umreden dönen vatandaşların ilahilerle karşılanması, sosyal medyada milyonlara ulaşan bir videoya dönüştü. Görüntüler, mahallede yıllardır süregelen manevi geleneğin canlı bir örneğini gösterdi.

Mahalle geleneği ve o an

AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, olayın kökenini anlattı: "O akşam mahallemize 14’e yakın umreci dönüş yapmıştı. Teşkilat olarak kapı kapı hane hane ziyaretler ettik. Planlı bir şey değildi, o sırada 14. ziyaretimizi yapıyorduk kendi aramızda bir video çekelim dedik, spontane gelişti durum. Orada ilahi söylenirken sesi duyulunca ev sahibi kapıya doğru geliyor, kucaklaşma oluyor, çok güzel bir manevi ortam oluşuyor. Biz de bu geleneğe eşlik ettik."

Viral etki ve gelen tepkiler

Parti sayfalarında paylaşılan video, 2026'ya girilen günlerde kısa sürede ilgi topladı; paylaşım 15 milyon izlenme ve yarım milyona yakın beğeni aldı. Duran, "Video sonrası 'yılbaşına ilahiyle girdik, kafamızda ilahi dönüyor' diyen çok oldu" dedi.

Olumlu geri dönüşlerin ağırlıkta olduğunu belirten Duran, "Keşke bize de böyle gelinse, kapımızı açmak isteriz diyenler oldu. Bu güzel kültürün yaşatılmasına teşekkür edenler kadar, sosyal medya üzerinden partiye üye olmak isteyen gençler de bize ulaştı. Olumlu bir algıyla anılmak bizleri memnun etti" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YENİ YILA GİRERKEN SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE UMREDEN DÖNEN VATANDAŞLARIN 'KÂBE'DE HACILAR...

TÜRKİYE YENİ YILA GİRERKEN SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE UMREDEN DÖNEN VATANDAŞLARIN 'KÂBE'DE HACILAR HU DER ALLAH' DİYEREK İLAHİLERLE KARŞILANMASI SOSYAL MEDYADA MİLYONLARA ULAŞTI. VİDEONUN BAŞ AKTÖRÜ AK PARTİ CANİK İLÇE BAŞKANI MUHAMMED EMİN DURAN, O İLGİNİN NEDENİNİ ANLATTI.

TÜRKİYE YENİ YILA GİRERKEN SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE UMREDEN DÖNEN VATANDAŞLARIN 'KÂBE'DE HACILAR...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Fırtına Kamyoneti Devrildi: Römork Karşı Şeride Fırladı
2
Edirne’de Fırtına: Saatte 60 Kilometre Hızla Ağaçlar Devrildi
3
Yıllık 21 milyon 200 bin gıda analizi: 'Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar analiz yükü yok'
4
Balıkesir'de Fırtına: Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yazlıklar Sular Altında
5
Elazığ TSO Başkanı Alan 42 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeziyle Toplantı Yaptı
6
Konya'da Kum Fırtınası Trafiği Aksatıyor: Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu Etkileniyor
7
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları