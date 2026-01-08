Canik'te Umrecileri İlahilerle Karşılama: Milyonları Büyüleyen Video

Samsun'un Canik ilçesindeki Yavuzselim Mahallesinde umreden dönen vatandaşların ilahilerle karşılanması, sosyal medyada milyonlara ulaşan bir videoya dönüştü. Görüntüler, mahallede yıllardır süregelen manevi geleneğin canlı bir örneğini gösterdi.

Mahalle geleneği ve o an

AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, olayın kökenini anlattı: "O akşam mahallemize 14’e yakın umreci dönüş yapmıştı. Teşkilat olarak kapı kapı hane hane ziyaretler ettik. Planlı bir şey değildi, o sırada 14. ziyaretimizi yapıyorduk kendi aramızda bir video çekelim dedik, spontane gelişti durum. Orada ilahi söylenirken sesi duyulunca ev sahibi kapıya doğru geliyor, kucaklaşma oluyor, çok güzel bir manevi ortam oluşuyor. Biz de bu geleneğe eşlik ettik."

Viral etki ve gelen tepkiler

Parti sayfalarında paylaşılan video, 2026'ya girilen günlerde kısa sürede ilgi topladı; paylaşım 15 milyon izlenme ve yarım milyona yakın beğeni aldı. Duran, "Video sonrası 'yılbaşına ilahiyle girdik, kafamızda ilahi dönüyor' diyen çok oldu" dedi.

Olumlu geri dönüşlerin ağırlıkta olduğunu belirten Duran, "Keşke bize de böyle gelinse, kapımızı açmak isteriz diyenler oldu. Bu güzel kültürün yaşatılmasına teşekkür edenler kadar, sosyal medya üzerinden partiye üye olmak isteyen gençler de bize ulaştı. Olumlu bir algıyla anılmak bizleri memnun etti" ifadelerini kullandı.

