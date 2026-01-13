Çankırı'da Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi Beyaza Büründü

Çankırı'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı akşamdan itibaren kent merkezine ulaştı; il merkezi beyaza büründü, gece boyu etkili olması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 02:34
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 02:46
Çankırı'da kar yağışı etkili oldu

Çankırı'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, il merkezinde de kendini göstermeye başladı.

Kent merkezinde beyaz örtü

Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren kent merkezine ulaştı. Lapa lapa yağan karla birlikte il merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar sokağa çıkarak kar yağışını izledi ve fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

