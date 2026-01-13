Çankırı'da Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi Beyaza Büründü

Çankırı'da kar yağışı etkili oldu
Çankırı'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, il merkezinde de kendini göstermeye başladı.
Kent merkezinde beyaz örtü
Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren kent merkezine ulaştı. Lapa lapa yağan karla birlikte il merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar sokağa çıkarak kar yağışını izledi ve fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.
Kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
