Muş'ta Yoğun Kar: Kapanan Yolda Ateşlenen Çocuğa Ambulans Müdahalesi

Muş'ta Yoğun Kar Sonrası Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

Karameşe köyünde ateşlenen çocuğa ulaşmak için ambulans kurtarıldı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Muş'ta, merkeze bağlı Karameşe köyü'nde ateşlenen bir çocuk için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri köye ulaşmak üzere yola çıktı. Ancak kar nedeniyle kapanan yolda ambulans kayarak kara saplandı ve ekipler kendi imkanlarıyla aracı çıkaramadı.

Ambulansın kurtarılması için bölgeye çağrılan İl Özel İdaresi ekipleri yapılan çalışma sonucu aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Çalışmaların ardından hasta çocuğa ulaşan sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahale'yi yaptı. Daha sonra çocuk ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

