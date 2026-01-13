Muş'ta Yoğun Kar: Kapanan Yolda Ateşlenen Çocuğa Ambulans Müdahalesi

Muş'ta Karameşe köyünde yolu kapanan ateşli çocuğa ulaşmak için sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri ambulansı kurtardı; çocuk Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 03:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 03:17
Muş'ta Yoğun Kar: Kapanan Yolda Ateşlenen Çocuğa Ambulans Müdahalesi

Muş'ta Yoğun Kar Sonrası Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

Karameşe köyünde ateşlenen çocuğa ulaşmak için ambulans kurtarıldı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Muş'ta, merkeze bağlı Karameşe köyü'nde ateşlenen bir çocuk için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri köye ulaşmak üzere yola çıktı. Ancak kar nedeniyle kapanan yolda ambulans kayarak kara saplandı ve ekipler kendi imkanlarıyla aracı çıkaramadı.

Ambulansın kurtarılması için bölgeye çağrılan İl Özel İdaresi ekipleri yapılan çalışma sonucu aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Çalışmaların ardından hasta çocuğa ulaşan sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahale'yi yaptı. Daha sonra çocuk ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

MUŞ’TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLU KAPANAN KÖYDE ATEŞLENEN BİR ÇOCUĞA ULAŞMAK İÇİN...

MUŞ’TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLU KAPANAN KÖYDE ATEŞLENEN BİR ÇOCUĞA ULAŞMAK İÇİN SAĞLIK VE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ SEFERBER EDİLDİ.

MUŞ’TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLU KAPANAN KÖYDE ATEŞLENEN BİR ÇOCUĞA ULAŞMAK İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Kar Yağışı Başladı: Sıcaklık -2, Yüksek Kesimlere Kar Örtüsü
2
Bursa'da Kar Başladı: Sıcaklık -2 Derece, Yüksek Kesimlerde Kar Örtüsü
3
Çankırı'da Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi Beyaza Büründü
4
Karabük’te Kar Yağışı: Karayolları Safranbolu-Bartın Yolunda Aralıksız Çalışıyor
5
Muş'ta Yoğun Kar: Kapanan Yolda Ateşlenen Çocuğa Ambulans Müdahalesi
6
Sakarya'da Lapa Lapa Kar Yağışı: Şehir Merkezini Beyaza Bürüdü
7
Ankara Güdül'de Sürü Halinde Yaban Geyikleri Cep Telefonuna Yansıdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları