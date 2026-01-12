Konya’da Derbent Beyaza Büründü: Aladağ Kayak Merkezi Karla Kaplandı

Konya’nın Derbent ilçesi beyaza büründü

Aladağ kayak merkezinde kar sürprizi

Meteoroloji’nin günlerdir sürdürdüğü uyarıların ardından, Konya genelinde başlayan yağışlı hava bazı ilçelerde kar şeklinde etkisini gösterdi. İlk olarak yağmurla başlayan yağış, hava sıcaklıklarının düşmesiyle Derbent ilçesinde kara dönüştü.

Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi, dış mahalleler, tarım alanları ve kayak merkezinin bulunduğu Aladağ bölgesi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Uzun süredir kar yağışına hasret kalan ekili alanlar da yağan karla birlikte bereketli beyaza kavuştu.

Akşam saatlerinde başlayan karın ardından ilgili ekipler hızla harekete geçti. İlçe genelinde yolların güvenli hale getirilmesi ve ulaşımın sağlanması amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdürüldü.

