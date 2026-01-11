Mardin 1. Cadde'de Kar Sonrası Temizlik ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1. Cadde'de kar sonrası kaldırımları yıkayıp, ahşap saksı ve çöp kutularını yenileyerek kapsamlı temizlik ve bakım gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:07
Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından 1. Cadde başta olmak üzere temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar

Ekipler, kar sonrası kaldırımlarda biriken kir ve kalıntıları tazyikli su ile yıkayarak caddeyi temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturdu. Kar sırasında zarar gören ahşap saksılar ve çöp kutuları yenilenirken, ihtiyaç duyulan noktalara yeni saksı ve çöp kutuları yerleştirildi.

Belediye yetkilileri, yapılan çalışmalarla hem tarihi dokunun korunmasının hem de vatandaşlar ile ziyaretçilerin daha temiz ve güvenli bir ortamda kent merkezini kullanmasının amaçlandığını belirtti. Ayrıca benzer temizlik ve yenileme çalışmalarının kent genelinde devam edeceği bildirildi.

Esnafın görüşü

İbrahim Cihan çalışmalarla ilgili memnuniyetini dile getirdi: Mardin Artuklu’da eski bir esnafım. Çok güzel bir kar yağdı. Allah’ın bereketi. Güzel çalışmalar yapıldı iş makineleri ile kar alındı. Daha sonrasında kaldırımların yıkanması da güzel bir hizmet oldu. Çalışmalardan dolayı ağaçların tekrar düzelmesi çöp kovalarının tekrar yerine konulması güzel oldu. Bunlar iyi bir hizmettir. Bunun için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

