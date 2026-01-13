Sakarya'da Lapa Lapa Kar Yağışı: Şehir Merkezini Beyaza Bürüdü

Sakarya'da lapa lapa kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu

Gece başlayan yağış kısa sürede kent merkezini etkisi altına aldı

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Lapa lapa yağan ve kısa sürede etkili olan kar yağışı, park halindeki araçları beyaza bürüdü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir genelinde etkisini artırarak sürdü. Özellikle şehir merkezinde yoğun şekilde görülen yağış nedeniyle araçların üzeri tamamen karla kaplandı.

Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, yetkililer kar yağışının aralıklarla gün boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşların tedbirli olması ve güncel ulaşım bilgilerini takip etmesi öneriliyor.

