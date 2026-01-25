Antalya'da Fırtına Dinince Sahile Vuran Çöpler ve Yol Çökmeleri Endişe Yarattı

Antalya'da 3 gündür süren sağanak azalırken Konyaaltı Sahili'ne vuran atıklar ve Lara'daki yol çökmeleri dikkat çekti; ekipler müdahaleye başladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:05
Antalya'da Fırtına Dinince Sahile Vuran Çöpler ve Yol Çökmeleri Endişe Yarattı

Antalya'da sağanağın dinmesiyle sahile akın edenler, fırtınanın getirdiği atıklarla karşılaştı

Konyaaltı'nda dalgalar çöpleri sahile taşırken Lara'da yol çökmeleri tehlike oluşturdu

Antalya'da 3 gündür etkili olan sağanak yağış, bugün öğle saatlerinden itibaren şiddetini azalttı. Hafifleyen yağışı fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti; aileler ve arkadaş grupları dalgalarla fotoğraf çekerken bazıları yürüyüş yapmayı tercih etti.

Fırtına nedeniyle zaman zaman 3 metreyi bulan dalgalar sahile pek çok atık malzeme ve çöpler taşıdı. Kıyıda biriken atıklar, sahil temizliği ve çevre güvenliği açısından endişe yarattı.

Meteroroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'sarı kod' uyarısıyla başlayan ve Cuma gününden bu yana etkisini sürdüren sağanak, özellikle Cuma gecesi ve dün bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri ise araç ve evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Lara bölgesinde ise yolda küçük çaplı çökme meydana geldi. Polis ekipleri çökmenin yaşandığı noktada dubalarla güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri onarım için çalışma başlattı.

Vatandaşlar kalıcı çözüm bekliyor. Yolda yaşanan tekrar eden çökmelere dikkat çeken Yakup Kalmaz, "Bugün bu yol ikinci kez çöktü. Dün de orta da bir çökük oluşmuştu. Belediye müdahale etti ama geçici müdahaleler oluyor. Bu kumla, çakılla, dolgu malzemesi ile olacak bir şey değil. Geliyorlar sadece dolgu malzemesi ile kapatıp gidiyorlar. İşlek bir cadde burası, motosikletli arkadaşlar gelip geçiyor. Vatandaşlar hızlı geçiyor ve kaza olması an meselesi. Dün çok değildi ama artarak ilerliyor" dedi.

Belediye ve ilgili birimler, sahil temizliği ile yoldaki onarım çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları alınan önlemler ve çalışma süreci hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

