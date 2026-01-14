Çataldağ Sibirya'yı Andırdı: Balıkesir Susurluk'ta Donmuş Zirve

Balıkesir Susurluk'taki bin 300 metre yüksekliğe sahip Çataldağ'ın zirvesi, Sibirya'yı andıran donmuş manzaralarla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:11
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde donmuş zirve görüntülendi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan bin 300 metre yüksekliğe sahip Çataldağ, çekilen görüntülerle dünyanın en soğuk bölgelerini andırdı.

Zirvede kaydedilen görüntüler, ağaçlardan sarkan buz sarkıtları ve bembeyaz kar örtüsüyle adeta donmuş bir dünyayı gözler önüne serdi. Bölgeyi ziyaret edenler ve off road için özel aracıyla zirveye çıkanlar, bu eşsiz soğuk manzarayı kayda aldı.

Çataldağ'ın tepesindeki buzlu zemin ve yoğun kar örtüsü, doğa tutkunları ile fotoğraf meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Görüntüler, bölgenin zorlu kış koşullarını ve etkileyici estetiğini bir kez daha ortaya koydu.

Çataldağ, bu görünümüyle birçok kişinin aklına Sibiryanın sert iklimini getirdi; bölgeden paylaşılan kareler, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

