Çataldağ Sibirya'yı Andırdı: Balıkesir Susurluk'ta Donmuş Zirve

Çataldağ Sibirya'yı Andırdı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde donmuş zirve görüntülendi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan bin 300 metre yüksekliğe sahip Çataldağ, çekilen görüntülerle dünyanın en soğuk bölgelerini andırdı.

Zirvede kaydedilen görüntüler, ağaçlardan sarkan buz sarkıtları ve bembeyaz kar örtüsüyle adeta donmuş bir dünyayı gözler önüne serdi. Bölgeyi ziyaret edenler ve off road için özel aracıyla zirveye çıkanlar, bu eşsiz soğuk manzarayı kayda aldı.

Çataldağ'ın tepesindeki buzlu zemin ve yoğun kar örtüsü, doğa tutkunları ile fotoğraf meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Görüntüler, bölgenin zorlu kış koşullarını ve etkileyici estetiğini bir kez daha ortaya koydu.

Çataldağ, bu görünümüyle birçok kişinin aklına Sibiryanın sert iklimini getirdi; bölgeden paylaşılan kareler, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

