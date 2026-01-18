Çaycuma Dereköseler'de Heyelan Trafiği Kesti — Yol İş Makineleriyle Açıldı

Çaycuma Dereköseler'de Heyelan Trafiği Kesti
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyünde dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan, bölgedeki ulaşımı aksattı. Olay, köy halkı ve yetkililerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olayın Detayları
Heyelan, Dereköseler köyü Çiftlik mevkii üzerinde, aşırı yağmurun etkisiyle ortaya çıktı. Dağdan kopan toprak yığını yol üzerine akarak trafik akışını durdurdu ve geçişleri engelledi.
Müdahale ve Yolun Açılması
Köy sakinlerinin durumu bildirmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, zamanında müdahale etti. İş makineleri yardımıyla biriken toprak kısa sürede alınarak yol tekrardan trafiğe açıldı, ulaşım normale döndü.
