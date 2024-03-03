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Çayın yanına yumuşacık lezzet! Pratik yapımıyla sultan sarması tarifi

Evde pratik ve aynı zamanda lezzetli tatlı yapmak isteyenler için mükemmel tarifleri bir araya getirdik. Hindistan ceviziyle kakaonun mükemmel uyumu içinde hazırlanan bu tatlının herkes tarafından sevileceği kesin. İşte evde kolay bir şekilde hazırlanan hindistan cevizli sultan sarmasının tarifinin detayları..

Yayın Tarihi: 03.03.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 10:36
Çayın yanına yumuşacık lezzet! Pratik yapımıyla sultan sarması tarifi

Evde leziz tatlılar, hindistan cevizli ve kakaolu tatlılar yapmak isteyenler için pratik ve leziz bir tarif. Malzemeler ve talimatlar yazımızın devamında..

Sultan Sarması Tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt (200 ml)

Kakaolu muhallebi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için:

Toz Antep fıstığı

Kırmızı meyveler

Sultan Sarması Tarifi

Hazırlanışı:

İlk önce kakaolu puding yapalım. Bir tencerede 1 litre sütü, 1 su bardağı toz şekeri, 2 yemek kaşığı kakaoyu ve 1,5 su bardağı unu birleştirin. Puding koyulaşana kadar pişirin.

Puding kıvamına gelince 1 paket vanilya ile 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyip karıştırın. Tereyağını eritene kadar karıştırmaya devam edin.

Ayrı bir kabın içinde fırın tepsisinin altını 2 bardak hindistan ceviziyle kaplayın. Hazırladığınız kakaolu pudingi hindistan cevizinin üzerine dökün ve pürüzsüz hale gelecek şekilde yayın. Daha sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Krem şantiyi yapmak için de 1 paket krem ​​şanti ile 1 su bardağı kadar soğuk sütü bir kapta karıştırın. Yoğunlaştırılmış kremayı pudingin üzerine eşit şekilde yayarak yayın.

Tatlıyı bir süre buzdolabında soğumaya bırakın. Soğuyan tatlıyı dilimleyip tabağa dizin. Dilimleri dikkatlice sarın ve keyfini çıkarın. Afiyet olsun!

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Çayın yanına yumuşacık lezzet! Pratik yapımıyla sultan sarması tarifi

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