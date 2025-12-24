Cedit Kentsel Dönüşüm'de kira yardımı sorunu çözüldü

Ödemeler anahtar teslimine kadar devam edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında yürütülen Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki hak sahiplerinin kira yardımı sorunu giderildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kira yardımları anahtar teslim sürecine kadar kesintisiz devam edecek.

Açıklamada, sorunun çözümünde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bakanlık nezdindeki girişimlerinin belirleyici olduğu ve yapılan görüşmeler sonucunda kira yardımlarının konut teslimine kadar sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

Geriye dönük ödemeler toplu yatırılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, ödemelerin en kısa sürede yeniden başlayacağı bildirildi. Ödemesi aksayan vatandaşların geçmişe yönelik alamadıkları aylara ilişkin tutarların toplu şekilde hesaplarına yatırılacağı ifade edildi.

İnşaat ilerlemesi ve teslim takvimi

2022 yılında başlatılan projede, toplam 1105 daire ve 46 blok bulunuyor. İnşaat çalışmaları şu anda %85 seviyesine ulaştı. Proje, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülüyor ve hedef, konutların 2026 yılında hak sahiplerine teslim edilmesi olarak belirtiliyor.

Projede dar sokakların yerine geniş ulaşım yolları planlandı, kot farkı avantajı kullanılarak yatay mimari benimsendi. Estetik ve modern şehircilik anlayışıyla örnek gösterilmesi hedeflenen dönüşümde, konutların önümüzdeki yıl tamamlanarak teslim edilmesi öngörülüyor.

