DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,66 0,07%
ALTIN
6.183,38 -0,04%
BITCOIN
3.741.907,39 0,7%

Cedit Kentsel Dönüşüm'de Kira Yardımı Sorunu Çözüldü

Cedit Kentsel Dönüşüm'de kira yardımları anahtar teslimine kadar sürecek; geriye dönük ödemeler toplu yatırılacak. Proje %85 tamamlandı, teslim hedefi 2026.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:55
Cedit Kentsel Dönüşüm'de Kira Yardımı Sorunu Çözüldü

Cedit Kentsel Dönüşüm'de kira yardımı sorunu çözüldü

Ödemeler anahtar teslimine kadar devam edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında yürütülen Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki hak sahiplerinin kira yardımı sorunu giderildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kira yardımları anahtar teslim sürecine kadar kesintisiz devam edecek.

Açıklamada, sorunun çözümünde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bakanlık nezdindeki girişimlerinin belirleyici olduğu ve yapılan görüşmeler sonucunda kira yardımlarının konut teslimine kadar sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

Geriye dönük ödemeler toplu yatırılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, ödemelerin en kısa sürede yeniden başlayacağı bildirildi. Ödemesi aksayan vatandaşların geçmişe yönelik alamadıkları aylara ilişkin tutarların toplu şekilde hesaplarına yatırılacağı ifade edildi.

İnşaat ilerlemesi ve teslim takvimi

2022 yılında başlatılan projede, toplam 1105 daire ve 46 blok bulunuyor. İnşaat çalışmaları şu anda %85 seviyesine ulaştı. Proje, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülüyor ve hedef, konutların 2026 yılında hak sahiplerine teslim edilmesi olarak belirtiliyor.

Projede dar sokakların yerine geniş ulaşım yolları planlandı, kot farkı avantajı kullanılarak yatay mimari benimsendi. Estetik ve modern şehircilik anlayışıyla örnek gösterilmesi hedeflenen dönüşümde, konutların önümüzdeki yıl tamamlanarak teslim edilmesi öngörülüyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN ORTAKLAŞA YÜRÜTÜLEN CEDİT MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ'NDE, HAK SAHİPLERİNE YÖNELİK KİRA YARDIMLARININ ANAHTAR TESLİM SÜRECİNE KADAR KESİNTİSİZ DEVAM EDECEĞİ BİLDİRİLDİ.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Büyükşehir'den Emeklilere 2.500 TL Yeni Yıl Desteği
2
Beyşehir'de itfaiye telefon direğindeki kediyi kurtardı
3
Kırşehir'de Acil Sağlık Gecesi: Paramediklere Moral ve Motivasyon
4
ETÜ’de Erzurum Kütüphaneleri Söyleşisi: Hizmetler, İş Birliği ve Dijital Dönüşüm
5
Eskişehir Cezaevlerinde 5 bin 742 Kişi: Adli Kolluk Toplantısı'nda Açıklandı
6
Kütahya’da Öğrenciler 50 Fidanı Toprakla Buluşturdu
7
Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman Başköy'de 'Halkla İç İçe' Ev Ziyaretinde

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı