Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Başkan Hüseyin Koç Yeniden Seçildi

Adıyaman - Çelikhan

Adıyaman’ın Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde çok sayıda üye sandık başına gitti.

Seçimde mevcut başkan Hüseyin Koç, üyelerin oylarıyla güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Yeniden başkan seçilen Hüseyin Koç, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti ve daha güzel hizmetler için her zaman çalışacaklarını vurguladı.

