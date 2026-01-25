Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Başkan Hüseyin Koç Yeniden Seçildi

Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlık seçiminde tek listeyle girilen yarışta mevcut başkan Hüseyin Koç üyelerin oylarıyla tekrar seçildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:53
Adıyaman - Çelikhan

Adıyaman’ın Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde çok sayıda üye sandık başına gitti.

Seçimde mevcut başkan Hüseyin Koç, üyelerin oylarıyla güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Yeniden başkan seçilen Hüseyin Koç, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti ve daha güzel hizmetler için her zaman çalışacaklarını vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

