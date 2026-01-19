Çerkeş Çiçek Balı'na Coğrafi İşaret Tescili

Çerkeş Çiçek Balı, KUZKA destekli proje sonucu coğrafi işaret tescili aldı; Çankırı'nın tescilli yöresel ürün sayısı 30'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:47
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:47
Çerkeş Çiçek Balı'na Coğrafi İşaret Tescili

Çerkeş Çiçek Balı'na Coğrafi İşaret Tescili

Çankırı’nın Çerkeş ilçesine özgü yöresel ürünlerden Çerkeş Çiçek Balı, coğrafi işaret tesciline kavuştu. Tescil, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın sağladığı teknik destek kapsamında yürütülen çalışmaların sonucu olarak alındı.

Tescil Süreci ve Destek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından verilen destek, Çerkeş Belediyesi tarafından yürütülen "Çerkeş Balı Coğrafi İşaret Danışmanlığı" projesi çerçevesinde sağlandı. Proje, KUZKA’nın 2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında yürütüldü ve bu kapsamda Çerkeş Çiçek Balı için coğrafi işaret tescil başvuru dosyası hazırlandı.

Hazırlanan dosya sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Çerkeş Çiçek Balı coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Ürünün Özellikleri ve Üretim Süreci

Çerkeş Çiçek Balı, ilçenin zengin bitki florasından elde edilen nektarların bal arıları tarafından toplanmasıyla üretilen multifloral çiçek balı niteliğine sahip. Üretim süreci, ilkbahar aylarında düşük rakımlı alanlardan başlayıp yüksek rakımlı bölgelere doğru ilerliyor; yaz aylarının sonuna doğru nihai balın elde edilmesiyle tamamlanıyor.

Kaynağına göre çiçek balı sınıfında yer alan Çerkeş Çiçek Balı, üretim ve pazara sunum şekline bağlı olarak süzme ve/veya petekli bal şeklinde tüketiciyle buluşturuluyor.

Bölge İçin Katma Değer

KUZKA desteği, ilin tanıtımına katkı sağlarken yöresel ürünlerde kalite standartlarının belirlenmesi, markalaşma süreçlerinin güçlendirilmesi ve ürünlerin katma değerinin artırılması açısından önem taşıyor. KUZKA’nın şehir tanıtımı ve markalaşmaya yönelik danışmanlık destekleriyle daha önce Çerkeş Kurabiyesi, Eldivan Kirazı, Çerkeş Baklavası, Eldivan Yağlı Çöreği ve Çerkeş Su Böreği gibi ürünler de coğrafi işaret tescili almıştı; Çerkeş Çiçek Balının tesciliyle birlikte Çankırı'nın coğrafi işaretli yöresel ürün sayısı 30'a ulaştı.

Bu tescil, yerel üreticilerin ürünlerini koruma altına alması ve pazarda rekabet gücünü artırması açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÇANKIRI’NIN ÇERKEŞ İLÇESİNE ÖZGÜ YÖRESEL ÜRÜNLERDEN ÇERKEŞ ÇİÇEK BALI, KUZEY ANADOLU KALKINMA...

ÇANKIRI’NIN ÇERKEŞ İLÇESİNE ÖZGÜ YÖRESEL ÜRÜNLERDEN ÇERKEŞ ÇİÇEK BALI, KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI’NIN SAĞLADIĞI TEKNİK DESTEK KAPSAMINDA COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Kediler Sırayla Karda Yürümeye Çalıştı
2
Sahara Geçidi'nde Çığ ve Tipi: Artvin-Ardahan Yolu Kapandı
3
Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı
4
Çorum Belediyesi'nden Yarıyıl Tatili Etkinlikleri
5
Karaman'da Hayırsever 15 Bin Liralık Veresiye Defterini Kapattı
6
Çamlıhemşin'de Ruhsatsız Turizm İşletmecilerinden 'Yıkmayın' Protestosu
7
Koruyucu Aile Projesi: Bebek Kuruma Girmeden Sıcak Yuvaya Kavuştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları