Çerkeş Çiçek Balı'na Coğrafi İşaret Tescili

Çankırı’nın Çerkeş ilçesine özgü yöresel ürünlerden Çerkeş Çiçek Balı, coğrafi işaret tesciline kavuştu. Tescil, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın sağladığı teknik destek kapsamında yürütülen çalışmaların sonucu olarak alındı.

Tescil Süreci ve Destek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından verilen destek, Çerkeş Belediyesi tarafından yürütülen "Çerkeş Balı Coğrafi İşaret Danışmanlığı" projesi çerçevesinde sağlandı. Proje, KUZKA’nın 2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında yürütüldü ve bu kapsamda Çerkeş Çiçek Balı için coğrafi işaret tescil başvuru dosyası hazırlandı.

Hazırlanan dosya sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Çerkeş Çiçek Balı coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Ürünün Özellikleri ve Üretim Süreci

Çerkeş Çiçek Balı, ilçenin zengin bitki florasından elde edilen nektarların bal arıları tarafından toplanmasıyla üretilen multifloral çiçek balı niteliğine sahip. Üretim süreci, ilkbahar aylarında düşük rakımlı alanlardan başlayıp yüksek rakımlı bölgelere doğru ilerliyor; yaz aylarının sonuna doğru nihai balın elde edilmesiyle tamamlanıyor.

Kaynağına göre çiçek balı sınıfında yer alan Çerkeş Çiçek Balı, üretim ve pazara sunum şekline bağlı olarak süzme ve/veya petekli bal şeklinde tüketiciyle buluşturuluyor.

Bölge İçin Katma Değer

KUZKA desteği, ilin tanıtımına katkı sağlarken yöresel ürünlerde kalite standartlarının belirlenmesi, markalaşma süreçlerinin güçlendirilmesi ve ürünlerin katma değerinin artırılması açısından önem taşıyor. KUZKA’nın şehir tanıtımı ve markalaşmaya yönelik danışmanlık destekleriyle daha önce Çerkeş Kurabiyesi, Eldivan Kirazı, Çerkeş Baklavası, Eldivan Yağlı Çöreği ve Çerkeş Su Böreği gibi ürünler de coğrafi işaret tescili almıştı; Çerkeş Çiçek Balının tesciliyle birlikte Çankırı'nın coğrafi işaretli yöresel ürün sayısı 30'a ulaştı.

Bu tescil, yerel üreticilerin ürünlerini koruma altına alması ve pazarda rekabet gücünü artırması açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

