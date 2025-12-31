Çermik'te Kar Esareti: Ulaşım Felç Oldu, -20 derece Beklentisi

Çermik'te Kar Esareti: Ulaşım Felç Oldu

Son yılların en şiddetli kış mevsiminin yaşandığı Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı felç etti.

İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde ulaşım durma noktasına geldi. Kar lastiği ve kar zinciri takmayan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Ekiplerin müdahalesi

İlçe merkezinde aksayan trafiğin normale dönmesi için ekipler tarafından tuzlama ve iş makineleriyle yol açma çalışmaları başlatıldı.

Uyarılar ve meteoroloji

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte yetkililer, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları; araç sürücülerinin kar lastiği ve zincir takmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteorolojik tahminlere göre ilçede kar yağışlarının iki gün devam etmesi ve hava sıcaklıklarının -20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

