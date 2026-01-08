Çermik’te Kar Kuruyemiş Talebini Artırdı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası narenciye tedarikinde aksama yaşandı; organik kuruyemiş pazarı ziyaretçi akınına uğradı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:16
Kar yağışı narenciye tedarikini etkiledi, organik pazar doldu

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Geçtiğimiz hafta görülen aşırı kar yağışı, yolların kapanmasına neden olarak kentte tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Yağışın ardından kuruyemişe olan talep belirgin şekilde arttı.

Narenciye meyvelerine ulaşımda yaşanan aksamalar ve don olayları, vatandaşları enerji ve protein değeri yüksek alternatiflere yöneltti. Bu gelişme ilçedeki organik kuruyemiş pazarının yoğun ilgi görmesine yol açtı.

Kış akşamlarında çayla birlikte tüketilen kuruyemişler, hem besin değeri hem de pratik tüketim nedeniyle tercih ediliyor. Satıcılar, artan ilgiden memnun olduklarını belirtiyor.

Pazardaki ürünler arasında üzüm suyundan yapılan pestil, cevizli sucuk, helva ile birlikte ceviz, kuru üzüm, badem, közde kavrulmuş leblebi, kuru kayısı, kuru incir ve menengiç kahvesi yer alıyor.

