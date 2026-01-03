DOLAR
Çermik’te Kar Temizliğiyle Hayat Normalleşiyor

Çermik’te iki günlük karın ardından belediye ekipleri, merkezde 40, kırsalda 60 santimetreyi bulan karı temizleyip yolları açıyor; tuzlama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:01
Belediye ekipleri aralıksız çalışıyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, temizlik çalışmalarıyla hayat normale dönmeye başladı.

İlçe merkezinde 40, kırsal mahallelerde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. İki gün boyunca ulaşımın ve hayat akışının aksadığı ilçede, kar yağışının durmasının ardından belediyeye bağlı ekipler hem merkezde hem de kırsal mahallelerde çalışmalara başladı.

Cadde ve sokaklarda biriken karlar temizleniyor; kaldırım ve yollar, yaya güvenliği için tuzlanıyor. Yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde devam etmesi amacıyla ekipler aralıksız görev yapıyor.

Kırsal mahallelerdeki yollar da Çermik Belediyesi yol ekiplerince açılarak ulaşım sağlanıyor. Kapalı yolları açma çalışmaları halen devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

