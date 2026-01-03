Çermik’te Kar Temizliğiyle Hayat Normalleşiyor

Belediye ekipleri aralıksız çalışıyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, temizlik çalışmalarıyla hayat normale dönmeye başladı.

İlçe merkezinde 40, kırsal mahallelerde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. İki gün boyunca ulaşımın ve hayat akışının aksadığı ilçede, kar yağışının durmasının ardından belediyeye bağlı ekipler hem merkezde hem de kırsal mahallelerde çalışmalara başladı.

Cadde ve sokaklarda biriken karlar temizleniyor; kaldırım ve yollar, yaya güvenliği için tuzlanıyor. Yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde devam etmesi amacıyla ekipler aralıksız görev yapıyor.

Kırsal mahallelerdeki yollar da Çermik Belediyesi yol ekiplerince açılarak ulaşım sağlanıyor. Kapalı yolları açma çalışmaları halen devam ediyor.

