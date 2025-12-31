DOLAR
Çermik'te Karla Mücadele: Belediye Yol Açma ve Tuzlama Başlattı

Çermik'te sabah başlayan kar sonrası Çermik Belediyesi, kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı; Başkan Karamehmetoğlu vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:41
İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yollar açılıyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezinde etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşullarına karşı Çermik Belediyesi ekipleri hızla sahaya indi.

Çermik Belediyesi, kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladı. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde kar nedeniyle kapanan yolların açılması için belediye yol ekipleri iş makineleriyle yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yolları açan ekipler, tekrar buzlanma oluşmaması için tuzlama çalışmaları da gerçekleştiriyor. Ekipler, iş makineleriyle kapanan güzergâhları açarken aynı zamanda güvenli ulaşımı sağlamak için önlemler alıyor.

Yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, tüm imkanları halkın konforu için seferber ettiklerini ve bir an önce kapanan tüm yolları açacaklarını belirtti. Başkan Karamehmetoğlu, vatandaşlara mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları ve kar lastiği ile zincir kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

