Çermik'te Karla Mücadele Sonrası Bağlantı Yolları Ulaşıma Açıldı

Çermik'te kar nedeniyle kapanan Siverek, Ergani ve Çüngüş bağlantı yolları karayolları ekiplerince temizlenerek ulaşıma açıldı; kar kalınlığı 40-60 cm.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:03
Çermik'te Bağlantı Yolları Ulaşıma Açıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kapanan bağlantı yolları, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Hangi Güzergâhlar Etkilendi?

Çermik ilçesinin Siverek, Ergani ve Çüngüş ilçeleri ile olan bağlantı yolları, yetkililer tarafından temizlenerek trafiğe uygun hale getirildi.

Yetkililerin Uyarıları ve Kar Kalınlığı

Yollarda yer yer buzlanma olduğu bildirildi. Yetkililer, sürücüleri kar lastiği takmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 40 santim, kırsal mahallelerde ise 50-60 santim olarak ölçüldü. Alınan önlemlerle birlikte ilçede yaşamın normale dönmeye başladığı belirtildi.

EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

