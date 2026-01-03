Çermik'te Karla Mücadele Sonrası Bağlantı Yolları Ulaşıma Açıldı

Çermik'te Bağlantı Yolları Ulaşıma Açıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kapanan bağlantı yolları, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Hangi Güzergâhlar Etkilendi?

Çermik ilçesinin Siverek, Ergani ve Çüngüş ilçeleri ile olan bağlantı yolları, yetkililer tarafından temizlenerek trafiğe uygun hale getirildi.

Yetkililerin Uyarıları ve Kar Kalınlığı

Yollarda yer yer buzlanma olduğu bildirildi. Yetkililer, sürücüleri kar lastiği takmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 40 santim, kırsal mahallelerde ise 50-60 santim olarak ölçüldü. Alınan önlemlerle birlikte ilçede yaşamın normale dönmeye başladığı belirtildi.

