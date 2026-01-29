Çetinkaya Ankara Caddesi’nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ankara Caddesi'nde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi; "yıkım" iddialarını yalanlayıp Cumapazarı'nda kentsel dönüşüm başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 18:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:20
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin önemli ticaret ve sosyal akslarından biri olan Ankara Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Saha ziyaretleri ve taleplerin kaydı

Cadde üzerindeki iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Çetinkaya, esnafın talep ve beklentilerini dinleyerek yürütülen belediye çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret kapsamında vatandaşlarla da sohbet eden Çetinkaya, günlük yaşama ilişkin görüş ve önerileri dinleyerek taleplerin ilgili birimlerce değerlendirilmesi için not alınmasını sağladı.

Hizmet anlayışı ve iddialara yanıt

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Özkan Çetinkaya, şehir yönetiminde sahada olmayı ve istişare kültürünü esas aldıklarını belirterek, "Karabük’te hizmet anlayışımızın merkezinde hemşehrilerimiz yer alıyor. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan aldığımız her geri bildirim, şehrimizin geleceğine dair attığımız adımlarda yol gösterici oluyor. Daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Karabük için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Çetinkaya, kamuoyunda yer alan bazı iddialara da açıklık getirerek Ankara Caddesi’ne ilişkin "yıkım" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Ankara Caddesi için bir planlama sürecinin yürütüleceğini ancak herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığını ifade eden Çetinkaya, Cumapazarı mevkiinde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağını, sürecin vatandaşların hakları gözetilerek ve istişare içerisinde yürütüleceğini kaydetti.

