Bilecik’te Sivil Trafik Denetimi: Bozüyük-Yalova Otobüsleri Kontrol Edildi

Bozüyük’te şehirlerarası otobüslere yönelik sivil denetim yapıldı; emniyet kemeri, hız, kırmızı ışık, yolcu indirme-bindirme ve cep telefonu kullanımı kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:24
Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliğince, Bozüyük-Yalova ve dönüş güzergâhlarında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler sivil yolcu olarak denetlendi.

Denetimin Kapsamı

Gerçekleştirilen denetimlerde; emniyet kemeri kullanımı, hız ve kırmızı ışık ihlalleri, yolcu indirme-bindirme kuralları ile seyir halinde cep telefonu kullanımı konularında kontroller yapıldı.

Denetimlerde, sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riskinin üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Kurum Açıklaması

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, konuyla ilgili açıklamasında, "Trafikte kural, hayatta umut demektir" dedi.

