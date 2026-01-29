Şehitkamil'de Kadınlar Matinesi Coşkusu: Umut Yılmaz, 2 Bini Aşkın Katılım

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından daha önce söz verilen Kadınlar Matinesi ilk kez düzenlendi ve büyük bir coşkuya sahne oldu. Etkinliğe 2 bini aşkın kadın katıldı; katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlikte eğlence ve ikramlar

Program boyunca sahnede yer alan orkestra, enerjik performansıyla salonun coşkusunu yükseltti. DJ performansları ve darbuka show ile katılımcılara müzik ve ritim dolu anlar sunuldu. Günlük hayatın stresinden uzaklaşan kadınlar, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Etkinlik süresince katılımcılara popcorn, çiğ köfte, çerez ve cips başta olmak üzere çeşitli ikramlar sunuldu. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen matine, hem eğlence hem de sosyal birliktelik açısından beğeni topladı.

Başkanın açıklamaları

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kadınların sosyal hayatta daha aktif, mutlu ve güçlü bireyler olarak yer almasının önemine dikkat çekti. Yılmaz, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek, "Bugün Şehitkamil ilçesinde 2 bin kadınla bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda mahallelere gidiyoruz, ev ziyaretlerimizi yapıyoruz. Hangi vatandaşın neye ihtiyacı var, kendi gözümüzle görüp yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

Umre ve kaplıca müjdesi

Program sonunda yapılan kura çekimiyle ilgili müjdeyi de paylaşan Yılmaz, "200 kişiyi Umre’ye götüreceğiz" açıklamasında bulundu ve ayrıca "200 kişiyi de Kaplıcaya götürüyoruz. Biz kadınlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Biz geldiğimizden beri kadınlarımızı mahalle mahalle her gün bir yere götürdük. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Ukkaşe Türbesi ve Erzine denize götürdük. Biz hiçbir zaman kadınlardan kopmadık. Ailelerden kopmadık. Biz halka sırtını dönen insanlardan olmayacağız. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimat bellidir. Bu talimat doğrultusunda halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, salonu dolduran katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra salondan ayrıldı ve kadınlara gönüllerince eğlenmelerini diledi.

KADINLAR MATİNESİ, ŞEHİTKAMİL’E RENK KATTI