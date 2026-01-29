Şehitkamil'de Kadınlar Matinesi Coşkusu: Umut Yılmaz, 2 Bini Aşkın Katılım

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın düzenlediği Kadınlar Matinesi, 2 bini aşkın kadının katılımıyla büyük coşku yaşattı; Umre ve kaplıca müjdesi verildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:21
Şehitkamil'de Kadınlar Matinesi Coşkusu: Umut Yılmaz, 2 Bini Aşkın Katılım

Şehitkamil'de Kadınlar Matinesi Coşkusu: Umut Yılmaz, 2 Bini Aşkın Katılım

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından daha önce söz verilen Kadınlar Matinesi ilk kez düzenlendi ve büyük bir coşkuya sahne oldu. Etkinliğe 2 bini aşkın kadın katıldı; katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlikte eğlence ve ikramlar

Program boyunca sahnede yer alan orkestra, enerjik performansıyla salonun coşkusunu yükseltti. DJ performansları ve darbuka show ile katılımcılara müzik ve ritim dolu anlar sunuldu. Günlük hayatın stresinden uzaklaşan kadınlar, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Etkinlik süresince katılımcılara popcorn, çiğ köfte, çerez ve cips başta olmak üzere çeşitli ikramlar sunuldu. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen matine, hem eğlence hem de sosyal birliktelik açısından beğeni topladı.

Başkanın açıklamaları

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kadınların sosyal hayatta daha aktif, mutlu ve güçlü bireyler olarak yer almasının önemine dikkat çekti. Yılmaz, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek, "Bugün Şehitkamil ilçesinde 2 bin kadınla bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda mahallelere gidiyoruz, ev ziyaretlerimizi yapıyoruz. Hangi vatandaşın neye ihtiyacı var, kendi gözümüzle görüp yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

Umre ve kaplıca müjdesi

Program sonunda yapılan kura çekimiyle ilgili müjdeyi de paylaşan Yılmaz, "200 kişiyi Umre’ye götüreceğiz" açıklamasında bulundu ve ayrıca "200 kişiyi de Kaplıcaya götürüyoruz. Biz kadınlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Biz geldiğimizden beri kadınlarımızı mahalle mahalle her gün bir yere götürdük. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Ukkaşe Türbesi ve Erzine denize götürdük. Biz hiçbir zaman kadınlardan kopmadık. Ailelerden kopmadık. Biz halka sırtını dönen insanlardan olmayacağız. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimat bellidir. Bu talimat doğrultusunda halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, salonu dolduran katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra salondan ayrıldı ve kadınlara gönüllerince eğlenmelerini diledi.

KADINLAR MATİNESİ, ŞEHİTKAMİL’E RENK KATTI

KADINLAR MATİNESİ, ŞEHİTKAMİL’E RENK KATTI

KADINLAR MATİNESİ, ŞEHİTKAMİL’E RENK KATTI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Bilecen: Kilis'e 2026'da hafif raylı sistem geliyor
2
CHP Heyeti Adıyaman’da 6 Şubat Anmaları Öncesi İnceleme ve Ziyaretler Yaptı
3
Hayrabolu'da Eczacı Aytül Yeltekin İnan'dan Evde Sağlık Aracı Bağışı
4
Muğla Büyükşehir'ten Gökova ve Göcek'te Kıyı Temizliği: 14.880 kg Atık Toplandı
5
Meteoroloji'den Denizli'ye Fırtına Uyarısı
6
Hizan'ın Taş Evleri Karla Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
7
Seydikemer'de Dolu ve Hortum: Ziraat Odalarından Acil Destek Çağrısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları