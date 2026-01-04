Ceylan Karavil Park AVM'de Saniye Bencik Kangal İmza Günü

Kitapseverler uzun kuyruklarla yazarla buluştu

Ceylan Karavil Park AVM, düzenlediği özel etkinliklerle kültür-sanat yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleşen Saniye Bencik Kangal imza günü, yoğun katılım ve sıcak atmosferiyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gün boyu süren etkinlik boyunca alışveriş merkezi kitapseverlerin buluşma noktası haline geldi. Uzun kuyruklar ve yüksek ilgi, etkinliğin ne kadar heyecanla beklendiğini gözler önüne serdi. Ziyaretçiler, yazarla birebir görüşerek kitaplarını imzalattı ve keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Etkinlik, her yaştan katılımcıya hitap ederek samimi ve neşeli bir atmosfer sundu. Ceylan Karavil Park AVM yönetimi, sosyal yaşamı destekleyen ve ziyaretçilere farklı deneyimler sunan etkinliklerin önemine dikkat çekti; imza gününün katılımcılara anlamlı anlar sunduğunu belirtti.

Yazar Saniye Bencik Kangal de yoğun ilgi ve misafirperverlik için okurlarına ve AVM'ye teşekkürlerini iletti. Etkinlik, yalnızca bir imza günü olmanın ötesinde Ceylan Karavil Park AVM'nin alışverişin yanı sıra paylaşım, buluşma ve sosyal etkileşim merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

