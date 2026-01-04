DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.303,17 -1,11%

Ceylan Karavil Park AVM'de Saniye Bencik Kangal İmza Günü

Ceylan Karavil Park AVM'de yazar Saniye Bencik Kangal imza gününde yoğun katılım, uzun kuyruklar ve samimi sohbetler yaşandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:02
Ceylan Karavil Park AVM'de Saniye Bencik Kangal İmza Günü

Ceylan Karavil Park AVM'de Saniye Bencik Kangal İmza Günü

Kitapseverler uzun kuyruklarla yazarla buluştu

Ceylan Karavil Park AVM, düzenlediği özel etkinliklerle kültür-sanat yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleşen Saniye Bencik Kangal imza günü, yoğun katılım ve sıcak atmosferiyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gün boyu süren etkinlik boyunca alışveriş merkezi kitapseverlerin buluşma noktası haline geldi. Uzun kuyruklar ve yüksek ilgi, etkinliğin ne kadar heyecanla beklendiğini gözler önüne serdi. Ziyaretçiler, yazarla birebir görüşerek kitaplarını imzalattı ve keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Etkinlik, her yaştan katılımcıya hitap ederek samimi ve neşeli bir atmosfer sundu. Ceylan Karavil Park AVM yönetimi, sosyal yaşamı destekleyen ve ziyaretçilere farklı deneyimler sunan etkinliklerin önemine dikkat çekti; imza gününün katılımcılara anlamlı anlar sunduğunu belirtti.

Yazar Saniye Bencik Kangal de yoğun ilgi ve misafirperverlik için okurlarına ve AVM'ye teşekkürlerini iletti. Etkinlik, yalnızca bir imza günü olmanın ötesinde Ceylan Karavil Park AVM'nin alışverişin yanı sıra paylaşım, buluşma ve sosyal etkileşim merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

CEYLAN KARAVİL PARK AVM, ZİYARETÇİLERİNE SUNDUĞU ÖZEL ETKİNLİKLERLE DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR....

CEYLAN KARAVİL PARK AVM, ZİYARETÇİLERİNE SUNDUĞU ÖZEL ETKİNLİKLERLE DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA DÜZENLENEN YAZAR SANİYE BENCİK KANGAL İMZA GÜNÜ, YOĞUN KATILIM VE SICAK ATMOSFERİYLE ZİYARETÇİLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI.

CEYLAN KARAVİL PARK AVM, ZİYARETÇİLERİNE SUNDUĞU ÖZEL ETKİNLİKLERLE DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR....

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak Belediyesi'nden Kar Temizleme Uyarısı
2
Diyadin’li Gençler Allahuekber Dağları’nda Sarıkamış Şehitlerini Andı — 111. Yıl Dönümü
3
Iğdır'da Kapanan Köy Yollarına Müdahale: 11 Yol, 55 km
4
Naip Barajı Kritik Eşiğin Altında: Tekirdağ Susuzluğun Eşiğinde
5
Edirne'de Mahmudiye Kışlası restorasyonu: Vali Yunus Sezer yerinde inceledi
6
Eğirdir’den Gelen Ana Su Hattındaki Patlak Onarıldı
7
Şırnak'ta Gece Boyu Karla Mücadele: Uludere-Habur II Yolu Açılıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları