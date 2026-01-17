Çığ Sonrası Trabzon-Bayburt Karayolu Kontrollü Olarak Ulaşıma Açıldı

Trabzon-Bayburt karayolu, Araklı ilçesi Pazarcık-Tilkibeli mevkiinde meydana gelen çığın ardından kardan temizlenerek kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Olay ve müdahale

Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Araklı ilçesi Pazarcık-Tilkibeli mevkiinde 2-3 gündür bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün saat 14.30 sıralarında çığ meydana geldi. Çığ sonrası Trabzon-Bayburt karayolu Pazarcık Tilkibeli mevkiinde ulaşıma kapandı.

Çığ altında kalan herhangi bir araç olmadı. Yolun her iki yakasında mahsur kalan araçları kurtarmak ve yolu ulaşıma açmak için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından yoldaki kar kütleleri temizlenerek yol kontrollü olarak akşam saatlerinde ulaşıma açıldı.

