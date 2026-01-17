Trabzon-Bayburt Karayolu Tilkibeli'de Çığ — Ulaşım Kapandı

Tilkibeli mevkiinde bugün saat 14.30'da meydana gelen çığ nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı; Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:31
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:37
Trabzon-Bayburt karayolu Tilkibeli mevkiinde meydana gelen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Araklı ilçesi Pazarcık-Tilkibeli mevkiinde, bölgede 2-3 gündür etkili olan kar yağışı sonucu bugün saat 14.30 sıralarında çığ meydana geldi.

Çığ sonrası Trabzon-Bayburt karayolu Pazarcık-Tilkibeli mevkiinde ulaşıma kapandı. Çığ altında kalan herhangi bir aracın olmadığı öğrenilirken, yolun her iki yakasında da mahsur kalan araçlar olduğu belirtildi.

Bölgeye yol açma çalışmaları için Karayolları ekipleri sevk edildi.

