Trabzon-Bayburt Karayolu Tilkibeli'de Çığ — Ulaşım Kapandı

Araklı Pazarcık-Tilkibeli mevkiinde çığ

Trabzon-Bayburt karayolu Tilkibeli mevkiinde meydana gelen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Araklı ilçesi Pazarcık-Tilkibeli mevkiinde, bölgede 2-3 gündür etkili olan kar yağışı sonucu bugün saat 14.30 sıralarında çığ meydana geldi.

Çığ sonrası Trabzon-Bayburt karayolu Pazarcık-Tilkibeli mevkiinde ulaşıma kapandı. Çığ altında kalan herhangi bir aracın olmadığı öğrenilirken, yolun her iki yakasında da mahsur kalan araçlar olduğu belirtildi.

Bölgeye yol açma çalışmaları için Karayolları ekipleri sevk edildi.

