Elazığ'da Muhtar Durakta Genç Kızları Gizlice Kayda Alan Şahsa Müdahale Etti

Elazığ'da Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, Doğukent Mahallesi'nde durakta genç kızları gizlice kaydeden şahsa müdahale etti; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:27
Doğukent Mahallesi'nde yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı

Elazığ merkez Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şahıs, durakta bekleyen iki genç kızı gizlice cep telefonu ile kayda aldı.

O sırada yoldan geçen Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, durumu fark ederek aracından indi ve şahsın yanına giderek tepki gösterdi. Görüntülerde muhtarın şahsa sert şekilde tepki gösterdiği, genç kızların ise adamın elindeki telefonu alarak çekilen görüntüleri sildirdiği anlar yer alıyor.

Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Muhtar Seda Gündoğan, olayın ardından yaptığı açıklamada durakta yaşanan durumu fark etmesi üzerine müdahale ettiğini belirterek, bir muhtar olmasının yanı sıra bir vatandaş ve bir kadın olarak bu tür davranışlara kesinlikle müsamaha göstermediğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

