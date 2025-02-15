Çıldır Gölü'nde 9. Altın At Kristal Buz Festivali Coşkusu

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde düzenlenen 9. Altın At Kristal Buz Festivali, bu yıl yoğun ilgiyle gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:57
Çıldır Gölü'nde 9. Altın At Kristal Buz Festivali Coşkusu

Çıldır Gölü'nde Muhteşem Bir Buz Festivali

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Altın At Kristal Buz Festivali, Ardahan'ın gözde mekanı Çıldır Gölü'nde gerçekleştirildi. Eşsiz buzlanma manzarası eşliğinde yapılan festivale, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre illerden de yoğun katılım sağlandı.

Renkli Etkinlikler ve Gösteriler

Festivalde, atlı kızak, rahvan at, atlı okçuluk, cirit, buz pateni, güreş ve off-road gösterisi gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştirildi. Katılımcılar, buz altında balık tutma keyfini de yaşama fırsatı buldu.

Kültürel Vurgular ve Destek

Şenliklerde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı ve Kafkas Halk Oyunları ekibi de unutulmaz gösteriler sundu. Vali Hayrettin Çiçek, yaptığı konuşmada, Ardahan'ın tarihi ve coğrafyasının önemine dikkat çekerek, gelenek ve kültürü yeni nesillere aktarmanın önemini vurguladı.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da festivalin önemine değinerek, benzeri etkinliklere destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ise festivale katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, festivalde düzenlenen çeşitli spor dallarındaki yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

Ardahan ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Altın At Kristal Buz...

Ardahan ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Altın At Kristal Buz Festivali" gerçekleştirildi. Festivalde düzenlenen atlı kızak, rahvan at, atlı okçuluk, cirit, buz pateni, güreş ve off-road gösterisi gibi birçok renkli organizasyon ilgi çekti.

Ardahan ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Altın At Kristal Buz...

Ardahan ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Altın At Kristal Buz Festivali" gerçekleştirildi. Festivalde düzenlenen atlı kızak, rahvan at, atlı okçuluk, cirit, buz pateni, güreş ve off-road gösterisi gibi birçok renkli organizasyon ilgi çekti.

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