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Cilt bakım ürünleri, saklama kapları geliyor! Migros aktüel ürünler kataloğu

Migros, Anneler Günü'ne özel P'ye varan indirim fırsatları sunuyor. Cilt bakım ürünlerinden züccaciye ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe büyük indirimler sizleri bekliyor.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 12:32
Cilt bakım ürünleri, saklama kapları geliyor! Migros aktüel ürünler kataloğu

Migros, Anneler Günü'ne özel büyük bir indirim kampanyası başlatarak müşterilerine %50'ye varan indirim fırsatları sunuyor. Bu kampanya kapsamında, pek çok üründe cazip fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulunuyor. Uygun fiyatlarla market alışverişi yapmak isteyenler kesinlikle kaçırmasın! Hemen anında en yakın Migros market şubelerine uğrayarak, anneler günü için başlatılan %50 indirim kampanyasından yararlanabilirsiniz. Keyifli ve uygun fiyatlı alışverişin tadını Migros'la çıkartabilirsiniz.

Cilt bakım ürünleri, saklama kapları geliyor! Migros aktüel ürünler kataloğu

Migros’tan anneler günü kampanyası

Anneler Günü'ne özel indirimli ürünler arasında:

* Cilt bakım kremleri, vücut ve el losyonlarında %50 indirim,

* Seçkin parfüm markalarında %50'ye varan indirimler,

* Mayısbelline, L’Oreal Paris, Golden Rose, Note gibi popüler makyaj markalarında %50 indirim,

* Saç boyaları ve şekillendiricilerde %30 indirim,

* Mutfak şıklığını tamamlayacak züccaciye ürünlerinde %30 indirim,

* Porselen ve seramik mutfak gereçlerinde %30, Paşabahçe ve Borcam ürünlerinde %40 indirim,

* Lav markalı şık ev ürünlerinde %40 indirim,

* Elektrikli küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde %30 indirim,

* Lav'dan zarif şekerlikler 74.95 TL,

* Şık Lav şampanya kadehleri 3'lü set halinde 129.95 TL,

* Lav saklama kapları 104.95 TL,

* Mehtap Seramik'ten kullanışlı sığ tencereler 649.95 TL,

* Brita ürünlerinde %35 indirim,

* Güral Porselen'den 18 parçalık yemek takımları 1.299 TL,

* Güral Porselen'den düz tabaklar 89.95 TL.

 

Migros'un bu özel kampanyası sayesinde Anneler Günü'nde sevdiklerinize kaliteli ve uygun fiyatlı hediyeler alabilirsiniz.

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