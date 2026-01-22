Çin Büyükelçisi JIANG Xuebin ETSO'da — Erzurum'a Yatırım ve Turizm Çağrısı

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:43
Çin Büyükelçisi JIANG Xuebin ETSO’yu Ziyaret Etti

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi H.E. Mr. JIANG Xuebin ve beraberindeki heyet, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ETSO) ziyaret etti. Ziyarete ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Erzurumlu iş insanları katıldı. Görüşme soru-cevap formatında gerçekleştirildi.

ETSO Başkanı: Erzurum’da Önemli Yatırım Fırsatları

Başkan Saim Özakalın, Erzurum’un binlerce yıllık ticaret geçmişine, lojistik avantajlarına ve sanayi potansiyeline dikkat çekti. Özakalın, 2. Organize Sanayi Bölgesi, Tarım İhtisas OSB, hayvancılık, sanayi, lojistik ve turizm alanlarında önemli yatırım fırsatları sunduğunu vurguladı.

2. OSB’de yaklaşık 8 bin kişilik istihdam ve 7 milyar TL yatırım hedeflendi.

Ticaret, Ortak Üretim ve Teknoloji Transferi

Türkiye-Çin dış ticaret dengesi hakkında konuşan Özakalın, Çin’e karşı 41,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı bulunduğunu belirterek, ortak üretim, teknoloji transferi ve karşılıklı yatırımların önemine vurgu yaptı. Erzurum’un Kuşak ve Yol Girişimi ile örtüşen stratejik konumu sayesinde lojistik üs olabileceğini ifade etti.

Büyükelçi JIANG: Tarım, Hayvancılık ve Turizm İşbirliği

Büyükelçi JIANG Xuebin, Erzurum’u "Dadaşlar Diyarı" olarak tanıdıklarını belirterek, Çin’in Erzurum’dan tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatını artırmak istediğini söyledi. Erzurumlu yatırımcıları Çin’e davet eden Büyükelçi, turizm iş birliğine de dikkat çekti.

Başkan Özakalın, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, Erzurum’un dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi için Çinli turistleri Erzurum’a davet ettiklerini belirterek, kış turizmi alanında güçlü bir iş birliği hedeflediklerini söyledi.

Kardeş Şehir ve Protokol Adımları

Büyükelçi JIANG, Erzurum’un kardeş şehri Harbin ile benzer iklim şartlarına sahip olduğunu belirterek, iki şehir arasındaki yatırımcıların bir araya getirilmesini ve kış turizmi iş birliğinin artırılmasını önerdi. Başkan Özakalın ise Harbin’e ziyaret gerçekleştirmek ve kardeş oda protokolü imzalamak istediklerini ifade etti.

Görüşmenin Sonu

Görüşme, karşılıklı iyi dilekler ve hediye takdimi ile sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

