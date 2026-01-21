Cip Baraj Gölü Dondu: Elazığ'da Hava -11'e Düştü

Cip Baraj Gölü'nün Yüzeyi Buz Tuttu

Elazığ'da etkili olan soğuk hava dalgası sonucu Cip Baraj Gölünün üzeri buzla kaplandı. Yağan kar, donmuş göl yüzeyini beyaz bir örtüyle sardı.

Soğuklar ve Donma

Bölgede hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düşerken, bu koşullar yaklaşık 1,3 kilometrekare büyüklüğündeki Cip Baraj Gölü'nün donmasına neden oldu.

Havadan Görüntüler

Donan ve karla örtülen gölün geniş alanları, daha sonra yapılan uçuşlarda dronla görüntülendi, beyaz örtünün oluşturduğu manzara havadan kaydedildi.

