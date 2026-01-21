Cip Baraj Gölü Dondu: Elazığ'da Hava -11'e Düştü

Elazığ'da soğuk hava dalgası Cip Baraj Gölü'nün yüzeyinin donmasına yol açtı; göl karla kaplandı ve dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:33
Cip Baraj Gölü Dondu: Elazığ'da Hava -11'e Düştü

Cip Baraj Gölü'nün Yüzeyi Buz Tuttu

Elazığ'da etkili olan soğuk hava dalgası sonucu Cip Baraj Gölünün üzeri buzla kaplandı. Yağan kar, donmuş göl yüzeyini beyaz bir örtüyle sardı.

Soğuklar ve Donma

Bölgede hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düşerken, bu koşullar yaklaşık 1,3 kilometrekare büyüklüğündeki Cip Baraj Gölü'nün donmasına neden oldu.

Havadan Görüntüler

Donan ve karla örtülen gölün geniş alanları, daha sonra yapılan uçuşlarda dronla görüntülendi, beyaz örtünün oluşturduğu manzara havadan kaydedildi.

ELAZIĞ’DAKİ CİP BARAJ GÖLÜ ÖNCE TAMAMEN BUZ TUTTU, BİR GÜN SONRA YAĞAN KARLA BİRLİKTE 1,3...

ELAZIĞ’DAKİ CİP BARAJ GÖLÜ ÖNCE TAMAMEN BUZ TUTTU, BİR GÜN SONRA YAĞAN KARLA BİRLİKTE 1,3 KİLOMETREKARELİK YÜZEYİN TAMAMI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI. O ANLAR DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ELAZIĞ’DAKİ CİP BARAJ GÖLÜ ÖNCE TAMAMEN BUZ TUTTU, BİR GÜN SONRA YAĞAN KARLA BİRLİKTE 1,3...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Belediye Binaları Ay-Yıldızlı Türk Bayraklarıyla Donatıldı
2
Coğrafi işaretli ot süpürgeler yok oluyor: Sakarya'nın son ustaları
3
Yeşilyurt Belediyesi'nden Geleneksel AVM Sömestr Spor Şenliği Başladı
4
Antalya Büyükşehir 3 Yılda 32 Ton Tehlikeli Atık Bertaraf Etti
5
Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı 2026 Faaliyet Planını Belirledi
6
Edirne Huzurevinde Sıra Gecesi: Gönüller Bir Oldu
7
Yozgat'ta Yaralı Kızıl Şahin HAYDİ Ekipleri Tarafından Koruma Altına Alındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları