Erzincan'da Kuvvetli Kar Uyarısı: Çiftçilere Kritik Tedbir Çağrısı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Kuvvetli Kar Uyarısı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak il genelinde beklenen kuvvetli kar yağışı konusunda çiftçileri uyardı. Yapılan açıklamada, yağışın tarımsal faaliyetler ve hayvancılık üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği belirtilerek, gerekli tedbirlerin zamanında alınmasının önemi vurgulandı.

Alınması Gereken Tedbirler

Açıklamada çiftçilere; hayvan barınaklarının çatı ve girişlerinin kontrol edilmesi, yem ve su stoklarının güvenli alanlarda muhafaza edilmesi, don ve buzlanmaya karşı açıkta kalan tarımsal ekipmanların korunması tavsiye edildi.

Seralarda oluşabilecek kar yüküne karşı çatı ve örtü sistemlerinin kontrol edilmesi ve biriken karın zamanında temizlenmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da hazırlıklı olunması istendi.

Yetkililer, zamanında alınacak tedbirlerin olası zararları azaltacağını hatırlatarak üreticileri uyanık olmaya çağırdı.

