DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,06%
ALTIN
6.073,5 -1,65%
BITCOIN
3.781.759,61 -1,11%

Muğla Valisi Akbıyık’tan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Huzur ve Güvenlik Vurgusu

Vali Dr. İdris Akbıyık, 2026 için birlik ve huzur temennisinde bulunarak Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik başta olmak üzere birimlerin 7/24 görevde olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:57
Muğla Valisi Akbıyık’tan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Huzur ve Güvenlik Vurgusu

Muğla Valisi Akbıyık’tan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Huzur, güvenlik ve birlik temennisi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yeni yıl öncesi yayımladığı mesajında, vatandaşların yeni yıla huzur ve güvenli bir ortamda girebilmeleri için Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik başta olmak üzere tüm birimlerin görev başında olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevinçleriyle, hüzünleriyle, acı ve tatlı hatıralarıyla bir yılı daha geride bırakırken; 2026 yılına hep birlikte ulaşmanın huzurunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Her yeni yıl, geçmişi muhasebe ettiğimiz; hedeflerimizi gözden geçirip yeniden şekillendirdiğimiz kıymetli bir başlangıçtır. Bu duygu ve inançla, yeni yılın birlik ve beraberlik içinde umutlarımızı büyüteceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2026 yılının; savaşların sona erdiği, insanlığın huzur ve güven içinde kardeşlik duygularıyla birbirini kucakladığı; sevgi, saygı ve merhamet ikliminin hâkim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da her zaman vurguladığı gibi; ülkemizin en büyük gücü birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışma ruhumuzdur. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle, Muğla’mızı ve ülkemizi daha da ileri taşımak için gece gündüz demeden sorumlulukla çalışmayı sürdüreceğiz. Geride bıraktığımız 2025 yılında; eğitimden sağlığa, turizmden tarıma kadar pek çok alanda şehrimizin gelişimine katkı sunan çalışmaları kararlılıkla yürüttük. Yeryüzü cenneti Muğla’mıza değer katan yatırımları ve projeleri adım adım hayata geçirirken, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettik. Önümüzdeki dönemde de omuz omuza vererek; yaşam kalitesini yükselten, üretimi ve istihdamı güçlendiren, çevreyi ve kültürel mirası koruyan adımları daha da hızlandıracağız. Öte yandan; yeni yılın ilimizde huzur ve güven içinde karşılanması için, Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen yeni yıl tedbirleri kapsamında, emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz sahada 7/24 görev başındadır; trafik düzeni, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlarda gerekli planlamalar titizlikle uygulanmaktadır. Bu vesileyle; tüm Muğlalı hemşehrilerimin, yeni yılı ilimizde karşılayacak misafirlerimizin ve aziz milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; 2026’nın sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Vali Akbıyık’ın mesajı, hem yeni yıl temennilerini hem de il genelindeki güvenlik ve hizmet tedbirlerinin sürdürüldüğünü vurgulayarak Muğla halkına ve ziyaretçilere güven verdi.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK’TAN YENİ YIL MESAJI

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK’TAN YENİ YIL MESAJI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
2
GTB Başkanı Akıncı: 2025 Dayanıklılığın Öne Çıktığı Yıl Oldu
3
Mudurnu'da karla mücadele: 12 köy yolu ulaşıma açıldı
4
Akın ve Sak Sındırgı'da Depremzedelerle Bir Araya Geldi
5
Siirt'te Minibüs Kıl Payı Atlattı: Kaza Anı Kamerada
6
Erzincan için Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı: 31 Aralık-1 Ocak
7
Gaziantep’te Toplu Ulaşım 31 Aralık ve 1 Ocak Ücretsiz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları