Düzce Fındıklıaksu Köyü'nde 3. Kez Heyelan: Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Düzce Fındıklıaksu Köyü'nde 3. Kez Heyelan

Yol yeniden kapanırken ekipler bölgeye sevk edildi

Düzce’de geçtiğimiz hafta 3 gün arayla yaşanan heyelanlarla hasar gören Fındıklıaksu Köyü yolunda, bölgede tekrar heyelan meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta Salı günü başlayan süreçte heyelan oluşmuş; İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara başlamıştı. Ardından Cuma günü köye ulaşımı sağlayan ana yolda yeni bir heyelan daha gerçekleşmiş ve yol zarar görmüştü. Söz konusu ekipler kısa sürede onarım yaparak yolu ulaşıma açtı.

Bu kez aynı noktada 3. kez heyelan meydana geldi. Dağlardan kayan topraklar ana yola akarak köyün yolunu tekrar ulaşıma kapadı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için bölgeye sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

Olayla ilgili yetkililer ve ekiplerin çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşılmaya devam edilecek.

