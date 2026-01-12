Düzce Fındıklıaksu Köyü'nde 3. Kez Heyelan: Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Düzce merkeze bağlı Fındıklıaksu Köyü'nde üçüncü kez meydana gelen heyelan, köy yolunu yeniden ulaşıma kapattı; İl Özel İdaresi ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:38
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:39
Düzce Fındıklıaksu Köyü'nde 3. Kez Heyelan: Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Düzce Fındıklıaksu Köyü'nde 3. Kez Heyelan

Yol yeniden kapanırken ekipler bölgeye sevk edildi

Düzce’de geçtiğimiz hafta 3 gün arayla yaşanan heyelanlarla hasar gören Fındıklıaksu Köyü yolunda, bölgede tekrar heyelan meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta Salı günü başlayan süreçte heyelan oluşmuş; İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara başlamıştı. Ardından Cuma günü köye ulaşımı sağlayan ana yolda yeni bir heyelan daha gerçekleşmiş ve yol zarar görmüştü. Söz konusu ekipler kısa sürede onarım yaparak yolu ulaşıma açtı.

Bu kez aynı noktada 3. kez heyelan meydana geldi. Dağlardan kayan topraklar ana yola akarak köyün yolunu tekrar ulaşıma kapadı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için bölgeye sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

Olayla ilgili yetkililer ve ekiplerin çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşılmaya devam edilecek.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 3 GÜN ARAYLA YAŞANAN HEYELANLA BİRLİKTE KÖY YOLU HASAR GÖREN FINDIKLIAKSU...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 3 GÜN ARAYLA YAŞANAN HEYELANLA BİRLİKTE KÖY YOLU HASAR GÖREN FINDIKLIAKSU KÖYÜ’NDE TEKRAR HEYELAN YAŞANDI.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 3 GÜN ARAYLA YAŞANAN HEYELANLA BİRLİKTE KÖY YOLU HASAR GÖREN FINDIKLIAKSU...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnönü Belediyesi tıkalı yağmur suyu giderlerini temizliyor
2
Düzce Fındıklıaksu Köyü'nde 3. Kez Heyelan: Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
3
Adıyaman'da "Adıyaman selamlaşıyor" Etkinliği
4
At Yaylası'nda Yılkı Atları Ev Kapısına Kadar Geldi: "Hoş geldiniz ya"
5
Kayseri’ye Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
6
Muğla'da Karla Mücadele 7/24: Yollar Açık, Ekipler Sahada
7
Gazeteci Mustafa Karapınar'ın babası Süleyman Karapınar vefat etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları