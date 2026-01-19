Çomar Barajı'nda Mest Eden Kar Manzaraları

Çomar Barajı, yoğun kar ve kısmi buzlanma ile beyaza büründü; şehir merkezine yakın baraj havadan görüntülendi, vatandaşlar ATV'lerle karın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:56
Çorum'da beyaza bürünen ve yüzeyi kısmen buz tutan Çomar Barajı, ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

Şehir merkezine yakın, nefes alma noktası

Çomar Barajı, şehir merkezine yakın konumu nedeniyle kent sakinlerinin nefes aldığı duraklardan biri. Yoğun kar yağışının ardından baraj ve çevresi tamamen beyaza büründü.

Buz tutan göl ve havadan görüntüler

Kentte etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle baraj gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu. Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler baraj gölünü havadan görüntüledi.

ATV'lerle kar keyfi

ATV'leri ile baraj bölgesine gelen vatandaşlar, karla kaplı arazide eğlenceli anlar yaşadı ve karın tadını çıkardı.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

