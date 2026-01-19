Çomar Barajı'nda Mest Eden Kar Manzaraları
Çorum'da beyaza bürünen ve yüzeyi kısmen buz tutan Çomar Barajı, ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.
Şehir merkezine yakın, nefes alma noktası
Çomar Barajı, şehir merkezine yakın konumu nedeniyle kent sakinlerinin nefes aldığı duraklardan biri. Yoğun kar yağışının ardından baraj ve çevresi tamamen beyaza büründü.
Buz tutan göl ve havadan görüntüler
Kentte etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle baraj gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu. Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler baraj gölünü havadan görüntüledi.
ATV'lerle kar keyfi
ATV'leri ile baraj bölgesine gelen vatandaşlar, karla kaplı arazide eğlenceli anlar yaşadı ve karın tadını çıkardı.
