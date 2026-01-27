Çomar Barajı’nda Yol Genişletme Sürüyor: 14 Metre Genişlik, 3,5 km Ring

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:47
Çomar Barajı’nda yol genişletme çalışmaları ikinci etapla hızlandı

Çorum Belediyesi, mesire alanlarını daha erişilebilir ve konforlu hale getiriyor

Çorum’un doğayla buluştuğu önemli alanlardan biri olan Çomar Barajında, Çorum Belediyesi tarafından yürütülen yol genişletme çalışmalarının ikinci etabı devam ediyor. Proje, bölgenin ulaşılabilirliğini artırırken mesire alanlarının kullanımını da kolaylaştırmayı hedefliyor.

Önceki aylarda tamamlanan birinci etapta mesire güzergâhında bordür, asfalt ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı; kamelyalar, barbekü alanları, oturma grupları ve çeşitli aktivite alanları vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu etapta toplam bin 750 metre uzunluğunda yol tamamlandı.

İkinci etapta ise bin 750 metrelik alanda yol açma ve genişletme çalışmaları sürdürülüyor. Projenin tamamlanmasıyla Çomar Barajı çevresinde 14 metre genişliğinde modern bir yol hizmete sunulacak. Her iki etabın tamamlanmasıyla toplam 3,5 kilometrelik bir ring hattı oluşturulması hedefleniyor.

Yeni yol güzergâhında vatandaşlar için oturma bankları, kameriyeler ve kapsamlı peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Ayrıca yol boyunca bisiklet yolu ve yürüyüş parkuru da yer alacak.

Projenin tamamlanmasıyla bölge sakinleri ve ziyaretçiler hem daha güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacak hem de doğayla iç içe piknik yapma ve açık hava etkinlikleri düzenleme fırsatı bulacak.

