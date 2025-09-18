Çorlu Kalesi'nde Arkeolojik Kazılar Sürüyor

Tekirdağ Çorlu'daki Orta Çağ yapısı Çorlu Kalesi'nde, Tekirdağ Müze Müdürlüğü öncülüğünde süren kazılarla yeni bulgular hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:37
Çorlu Kalesi'nde süren arkeolojik kazılar tarihî dokuyu gün yüzüne çıkarıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Orta Çağ'da inşa edilmiş ve erken Bizans döneminde stratejik öneme sahip olduğu değerlendirilen Çorlu Kalesinde arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

Kurumlar işbirliğiyle yürütülen çalışmalar

Kazılar, Tekirdağ Müze Müdürlüğü başkanlığında, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Çorlu Belediyesi işbirliğiyle yürütülüyor. Çalışmaların temel amacı, bölgenin tarihî dokusuna dair yeni bulgulara ulaşmak ve kalenin mimari kalıntılarını ortaya çıkararak gelecek nesillere aktarmaktır.

Yetkililer alanda inceleme yaptı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük kazı alanını ziyaret etti. Heyet, Kazı Başkanı ve Müze Müdürü Abdülgani Tarkan ile NKÜ Arkeoloji Bölümü Bilimsel Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Serhat Foçadan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, yürütülen kazı çalışmalarının Çorlu Kalesi'nin tarihe ışık tutacağını vurguladı. Kazı Başkanı ve Müze Müdürü Abdülgani Tarkan ise çalışmaların restoratör, sanat tarihçi, 2 arkeolog ve 20 işçi ile sürdüğünü bildirdi.

Tarihi arka plan

Tarihi kaynaklara göre Roma İmparatorluğu döneminde "Tzurulon" adıyla bilinen Çorlu, Via Militaris (Ordu Yolu) üzerinde bir mansio (geceleme yapılan menzil istasyonu) olarak stratejik öneme sahipti. Milattan sonra (MS) 4. yüzyıl sonlarında municipium (belediye) statüsü kazanan yerleşim, Doğu Roma İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden biri hâline geldi.

Tarihte öne çıkan olaylar arasında 30 Nisan 313'te Campus Serenus'ta gerçekleşen savaşta İmparator Licinius ile rakibi Maximinus Daia'nın karşı karşıya gelmesi bulunuyor. Orta Çağ'da inşa edilen Çorlu Kalesi günümüze yalnızca batı duvarının bir bölümüyle ulaşabilmiştir.

Tarihsel kaynaklar, kalenin 550'de Slavlar, 592'de ise Avarlar tarafından kuşatıldığını; Slavların komutan Asbasdos'u esir aldığı, Avarların ise komutan Priskos'u kuşattığını aktarıyor. MS 8. yüzyıldan itibaren piskoposluk merkezi olarak anılan Çorlu, 1359-1361 yıllarında I. Murat döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Yürütülen kazı çalışmaları, Çorlu Kalesinin mimari ve tarihî önemini daha iyi ortaya koymayı amaçlıyor ve bölgenin geçmişine ışık tutmaya devam edecektir.

