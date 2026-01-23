Çorum Belediyesi Kar Festivali 25 Ocak’ta Çatak Tabiat Parkı’nda

Çorum Belediyesi Kar Festivali 25 Ocak’ta

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenecek Kar Festivali, kışı şenlik havasına taşıyor. Vatandaşlar, 25 Ocak 2026 Pazar günü düzenlenecek etkinlikte eğlence ve etkinliklere katılma imkânı bulacak.

Etkinlik programı

Festival, Çatak Tabiat Parkında gerçekleştirilecek. Program kapsamında yarışmalar, müzik etkinlikleri ve ikramlar gibi kışa özel farklı etkinlikler vatandaşlarla buluşturulacak.

Katılım ve ulaşım

Kar Festivali'ne katılım için herhangi bir kayıt şartı yoktur. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar Çatak Tabiat Parkı'na kendi imkânlarıyla ulaşım sağlayabilecekleri gibi, aracı olmayan vatandaşlar için de 25 Ocak Pazar günü saat 11.00'de Saat Kulesi önünden ücretsiz ulaşım sağlanacaktır.

Etkinlik, kışın tadını çıkarmak isteyen tüm vatandaşlara doyasıya eğlenme fırsatı sunmayı hedefliyor.

