Kayseri'de Termometreler -23: Pınarbaşı ve Tomarza Dondu

Kayseri'de soğuk hava hayatı etkiledi; Pınarbaşı ve Tomarza'da termometreler -23'ü gösterdi, kent merkezinde sabah eksi 17 derece ölçüldü.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:01
Kayseri'de Termometreler -23: Pınarbaşı ve Tomarza Dondu

Kayseri'de Termometreler -23: Pınarbaşı ve Tomarza Dondu

Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kayseri'de etkili olan soğuk hava, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerinde termometreler -23'ü gösterirken, kentteki süs havuzları dondu ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde ise termometrelerin sabah saatlerinde -17'yi gösterdiği bildirildi. Vatandaşlar, uzun zamandır böylesi bir soğukla karşılaşmadıklarını ifade etti.

KAYSERİ'DE ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA KENTİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ. PINARBAŞI VE TOMARZA İLÇELERİNDE...

KAYSERİ'DE ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA KENTİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ. PINARBAŞI VE TOMARZA İLÇELERİNDE TERMOMETRELER -23'Ü GÖSTERİRKEN, KENTTEKİ SÜS HAVUZLARI DONDU, VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.

KAYSERİ'DE ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanyalı Balıkçı Feridun Duraklı'dan Şehit ve Gazilere Ücretsiz Balık
2
Bursa'da Türk Bayrağı Seferberliği
3
Şırnak'ta Karla Mücadele: Beytüşşebap Yolları Tek Tek Ulaşıma Açılıyor
4
STSO Başkan Vekili Çalapkulu, TÜGVA Siirt Başkanı Tetik ile Görüştü
5
Vali Dr. Erdinç Yılmaz Eskişehir’de Göreve Başladı: Sosyal Medyada Şehir Duvar Kağıdı
6
Kayseri'de Termometreler -23: Pınarbaşı ve Tomarza Dondu
7
Kars’ta Mehmetçik paletli kar aracıyla yaşlı hastayı hastaneye yetiştirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları