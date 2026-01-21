Kayseri'de Termometreler -23: Pınarbaşı ve Tomarza Dondu

Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kayseri'de etkili olan soğuk hava, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerinde termometreler -23'ü gösterirken, kentteki süs havuzları dondu ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde ise termometrelerin sabah saatlerinde -17'yi gösterdiği bildirildi. Vatandaşlar, uzun zamandır böylesi bir soğukla karşılaşmadıklarını ifade etti.

